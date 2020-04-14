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Uğur Pektaş: Cümleler hep sevememekten

Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın oğulları Murathan ile görüşmesini yasaklamıştı.

Haber Merkezi |
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Uğur Pektaş: Cümleler hep sevememekten

Oyuncu Gamze Özçelik ve kendisi gibi oyuncu Uğur Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Eski çift, 2010 yılında da oğulları Murathan’ı kucaklarına almıştı. Gamze Özçelik ve Pektaş’ın mutluluğu sadece 4 yıl sürmüştü.

Murathan’ın velayeti, anne Gamze Özçelik’teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş’ı da hafta sonları ziyaret ediyordu.

OĞLUNU GÖRMESİ YASAKLANDI

Uğur Pektaş, 'Survivor 2020' yarışması sonrası İstanbul'a dönüşünde kötü bir sürprizle karşılaştı. Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan karar aldırdı. Özçelik’in, bu kararı aldırmasındaki neden bilinmiyor.

Yaşanan bu olay sonrası, oğlu ile fotoğraf paylaşan Uğur Pektaş, "Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten..." yazdı.

Uğur Pektaş: Cümleler hep sevememekten

Uğur Pektaş: Cümleler hep sevememekten

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