Uğurcan Çakır ve Samet Akaydin'dan basın toplantısı: Avustralya bizi yıldırmadı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Milli futbolcular Uğurcan Çakır ve Samet Akaydin, Arizona’nın Mesa kentinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"İLK MAÇTA İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ALDIK AMA TELAFİ EDECEĞİZ"

Basın toplantısında soruları yanıtlayan iki oyuncudan Uğurcan Çakır, Avustralya ile oynanan ilk maçın istedikleri gibi geçmediğini vurguladı.

Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarının altını çizen Uğurcan Çakır şöyle dedi:

“"Bazen çok motive olunca olmuyor. Bizim için de öyle bir gün geçti. Tabii ki üzüldük. Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var. Zihinsel olarak maça hazırlanmalıyız. Hepimiz sorumluluklarımızı bilip ona göre oynamalıyız. Bir final maçı değildi. Hepimiz ülkemizi mutlu etmek istedik ama istediğimiz gibi gitmedi. Önümüzde alınacak 6 puan var. İlk maç Paraguay maçı, bu maçı kazanıp 3 puanı almak istiyoruz. Buraya gelmek hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Duygusal anlamda bunun da baskısı vardı. Meydanlarda kurulan televizyonları görünce, buna karşılık vermek istiyorduk. Kazanmak istedik ama bu sahaya yansımadı. Takımın şu anda morali iyi, ilk maçı unuttuk. Önümüzde 2 final maçı var. Bunları kazanmak istiyoruz."”

"GALİP GELİP KENDİMİZİ VE ÜLKEMİZİ MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Mevcut kadrosunun 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ve UEFA Uluslar Ligi'nde başarılı olduğunu belirten Uğurcan, şunları söyledi:

“"Kadroda çok fazla değişen isim olmadı. Birkaç kişi takıma katıldı. Takım içinde arkadaşlık çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi. Dışarıda yazılıp çizilenler olabiliyor. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Ülkemizi üzdük ama bunu telafi edebileceğimizi düşünüyorum. En iyi performansımızla Paraguay maçından istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Türk milleti bizi eleştirebilir. Başarılı olunca nasıl göklere çıkarılıyorsak 1 maç kaybedince eleştirilebiliriz. Bu eleştiri bizim başımızın tacı. Futbol oynuyorsanız bu eleştiriye açık olmanız gerekiyor. Bir final maçı kaybetmedik. Paraguay maçında bunu telafi etme şansımız var. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Avustralya maçının analizlerini yaptık, neleri eksik yaptığımızı gördük. Topun bizde kalması çok önemli değildi. Net gol pozisyonlarına giremedik ama neleri eksik yaptığımızı gördük. Paraguay'a hazırlanıyoruz. Çok çalışacağız. Birlik olacağız ve her zaman yaptığımız gibi iyi sonuç almaya çalışacağız. Galip gelip kendimizi ve ülkemizi mutlu etmek istiyoruz."”

"DÜN GERİDE KALDI, ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Paraguay karşısında işlerini en iyi şekilde yapıp 3 puana uzanmak istediklerini yineleyen Uğurcan Çakır, Avustralya maçını unuttuklarını dile getirerek "Dün geride kaldı, önümüze bakacağız. En iyi performansımızla o sahada olacağız, bunu başaracağımıza ben inanıyorum." diye konuştu.

Avustralya karşısında kendi performansının da standardının altında olduğunu belirten Uğurcan, "Bazen böyle oluyor. Gol yemeyip arkadaşlarıma yardımcı olmak isterdim." ifadelerini kullandı.

Avustralya maçına hazırlanmak için Kuzey Makedonya'yla, Paraguay maçına hazırlanmak için de Venezuela'yla hazırlık maçı oynadıklarını söyleyen Uğurcan, şöyle konuştu:

“"Kuzey Makedonya maçı, Avustralya maçı içindi. Onlar da 5'li savunma oynuyordu. Orada iyi oynayıp galip gelmiştik. Avustralya'yı iyi analiz etmiştik, çalıştığımız yerden goller yedik. Odaklanıp hatalarımızı minimuma indirmek istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Hocanın en çok gösterdiği pozisyondan golü yedik. Telafi etme şansımız var. Maç içindeki su molaları da tempo düşürüyor, hiç güzel değil. Maç soğuyor, konsantrasyon da dağılıyor. Hiç hoşuma gitmedi. Böyle oynayan takımlar da var, belki onlar için iyi olabilir."”

"BEN 400'E YAKIN MAÇ OYNADIM, KOLAY MAÇ KAZANDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Hiçbir maçın kağıt üzerinde kolay olmadığını sözlerine ekleyen Uğurcan şöyle dedi:

“"Analizde bazı şeyleri görebiliyorsun ama sahada rakibin isteği, odaklanması daha fazlaysa, ne kadar yetenekli olursan ol seni yenme şansı oluyor. Dünyanın en iyi takımı denilen İspanya bile berabere kaldı. Ana amaç tabii ki çeyrek final, yarı final yapmak. Ama maç sahada oynanıyor. Kağıt üzerinde herkes kolay bir gruptayız dedi. Ben 400'e yakın maç oynadım, kolay maç kazandığımı hatırlamıyorum. Ama bunu yapabilecek karakterde oyuncular olduğumuza inanıyorum. Bundan daha iyisini yapacağımıza inanıyorum. Sahaya çıkıp ülkemizi gururlandırıp Paraguay'ı yenmek istiyoruz. ABD maçını sonra düşünürüz."”

Paraguay karşısında galip gelmeleri durumunda kendilerini eleştiren insanların bu kez "final oynayacağız" diyeceğini söyleyen Uğurcan Çakır, "Ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Türkiye geldi, Amerika'da Dünya Kupası maçı oynuyor. Kaybetmemizi bekleyenler var. Hepsinin eleştirileri başımızın tacı. İlk maç final maçı değildi, önümüzde 2 maç daha var. Biz bitti demeden bitmez. İnşallah biz de bunu başarabiliriz. 2008'e yaşımız yetiyordu, ülkemiz de bunu bekliyor. Bunu yaşatmak istiyoruz ve yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

SAMET AKAYDİN: MAÇI KAZANACAĞIMIZA EMİNİM

Uğurcan Çakır gibi Samet Akaydin de Avustralya mağlubiyeti sebebiyle mutsuz olduklarını vurguladı.

İlk maçta kimsenin böyle bir skor beklemediğinin altını çizen Samet Akaydin, şöyle devam etti:

“"Maça iyi hazırlanmıştık. Bizi buralara kadar getiren şey birlik ve beraberlik olmuştu. Bu hiçbir şekilde bozulmayacak. Sadece 1 maç oynadık. Ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Bunun sorumluluğu bizde var. Paraguay maçında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek maçı kazanacağımıza eminim. Bu maç bizi yıldırmadı. İlk maçlarda beklenmeyen sonuçlar olabiliyor. Bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bazı şeyler yazılıp çiziliyor, bu da bizi üzüyor. Böyle şeyler söz konusu bile değil. Bu takım Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana beraber oynayan ekip. Birbirini çok iyi tanıyan, seven bir takım. Biz Avusturya'ya hazırlık maçında farklı sonuçla yenilmiştik, sonra Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı yendik. Böyle mağlubiyetler bizi kendimize getiriyor. Ben takıma çok güveniyorum. Hep toplantı halindeyiz. Gerçekten üzüldük yazılanlara. İnşallah Paraguay maçında telafi edeceğiz. Ülkemizi mutlu etmek çok güzel bir duygu. Bunlar bize baskı yapmıyor. Sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Tribünlerde ağlayan çocukları görünce biz de üzülüyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız."”

"ELEŞTİRİ OLMAZSA FUTBOLUN BİR ANLAMI KALMIYOR"

Bu tarz durumlarla daha önce de karşı karşıya kaldıklarını ve bu anlamda tecrübeli olduklarını belirten Samet şunları söyledi:

“"Kendi adıma konuşursam, böyle durumlar beni çok etkilemiyor. Eleştiri olmazsa futbolun bir anlamı kalmıyor. İyi söylemler olduğu gibi kötü söylemler de olacak. Biz çabuk sinirlenen ve çabuk yumuşayan bir yapıya sahibiz, insanımız böyle. Şu anda herkes Paraguay maçı bir an önce gelsin de sahaya çıkalım diye düşünüyor. Avustralya'yı aslında iyi analiz ettik. Her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Her bölge oyuncularını farklı farklı analiz ediyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Eksiklerimizden ders çıkarmaya çalışıyoruz. İşin ciddiyetinin farkındaydık. İlk maçın telafisi olur. Bunları fazla dile getirip kendimizi strese sokmak istemiyoruz. Önümüzde 2 maç daha var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Güzel bir sonuçla bu maçtan döneceğiz inşallah."”

Üzerlerinde baskı olmadığını ama sorumluluk olduğunu vurgulayan Samet, "Bizim ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de bunun karşılığını veremeyince mutsuz oluyoruz. Bu bizi strese sokmuyor. Daha çok çalışıyoruz. Zaten iyi çalışıyorduk ama bu mağlubiyetin ardından daha da istekli çalışıyoruz. Mağlubiyet diğer takımları farklı etkileyebilir belki ama bizim takımı daha da hırslandırdı." diye konuştu.

"İNŞALLAH KAZANARAK İLK MAÇTAKİ MAĞLUBİYETİ UNUTTURURUZ"

Avustralya maçının ardından teknik ekiple konuştuklarını ve çalıştıkları yerden gol yemenin kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Samet, telafisi olmayan Paraguay karşısında daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendilerine her şartta sahip çıktığını dile getiren Samet, şu ifadeleri kullandı:

“"Her zaman arkamızda duruyor. Biz onu o da bizi çok seviyor. Her yerde sonuna kadar hakkımızı savundu. Bize inanıyor ve biz de o inancı boşa çıkarmak istemiyoruz. İnşallah kazanarak ilk maçtaki mağlubiyeti unuttururuz. Çok çalışıyoruz, inşallah sonucunu alacağız. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na geldik, önümüzde kritik bir maç var ve bizim desteğe ihtiyacımız var. Bu takım şu ana kadar önemli başarılar kazandı. Biz duygusal insanlarız. Futbolcular olarak da her şeyin bilincindeyiz. Kötü oynayanlar kendilerini de en ağır şekilde eleştiriyor. Herkesin farkındayız. Avustralya karşısında top genelde bizdeydi. Çalıştığımız yerden gol yemek bizi düşürdü. Şutlarla savunmayı açabilirdik. Hakan, Arda, Barış gibi topa iyi vuran oyuncularımız var. İkinci yarıda oyuna iyi başladık. Kenan'ın oyuna girmesiyle hareketlendik ama sonra talihsiz bir gol yedik, oyun düştü."”

"KALİTE OLARAK TAKIMIMIZIN AĞIR BASTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Gruplar açıklandığını herkesin milli takımın grubu lider tamamlayacağı yönünde görüş bildirdiğini belirten Samet şöyle konuştu:

“"Ben de öyle düşünüyordum ve hala düşünüyorum. Kalite olarak takımımızın ağır bastığını düşünüyorum. Ama mücadele her zaman yeteneği yener. Paraguay maçında sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Burada olan herkes bize destek oluyor. Daha çok birlik olmamız gerekiyor. Avrupa Şampiyonası öncesinde Hırvatistan'ı deplasmanda nasıl yeneceğimizi konuşuyorlardı, gittik deplasmanda yendik. Avrupa Şampiyonası'nda 'gruptan çıkamazlar' dediler çıktık, Avusturya'yı yendik. Hollanda maçı belki de turnuvadaki en iyi maçımızdı. Yılmadan devam edeceğiz."”

"KAPTANIMIZA FARKLI İMALARDA BULUNUYORLAR, ÜZÜLÜYORUZ"

İlk maçın ardından yapılan eleştirilerle ilgili görüşlerini aktaran Samet, şunları söyledi:

“"Duygularımızı çok yukarıda yaşıyoruz. Eleştirilere açığız, bizden daha fazla açık olan da yoktur. Ama biz bazen eleştiriyi karıştırıyoruz. Bir insanın saçına, bıyığına girmek artık eleştiriden çıkıyor. Ben bunları anlamıyorum. Eleştirinin en ağırı yapılsın, kötü oyun eleştirilsin. Uğurcan kötü oynayınca ben ona sallarım, ben kötü oynayınca o bana sallar. En iyi eleştiriyi biz yapıyoruz. Maçı kaybedince sabaha kadar uyumadık. Kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar, üzülüyoruz, kaptanımız da üzülüyor. Hakan biraz da duygusal bir insan. Böyle şeylere de takılıyor ve bu da gayet normal. Artık korkudan bir şey yapamıyoruz. Artık dışarıda basın olduğu zaman antrenmanlarda dümdüz duruyoruz. Yenildiğimiz zamandaki eleştiriler bizi düşürmüyor."”