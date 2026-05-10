Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a şampiyonluk göndermesi

Galatasaray, Süper Lig'in 33’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyon oldu.

Galatasaray'da kazanılan şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Uğurcan Çakır, maç sonunda yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

TRABZONSPOR'A YANIT VERDİ

Uğurcan'ın Trabzonspor'dan ayrıldığı günün ertesi paylaşım yapan bordo-mavililer, kaleci eldivenini çöp kovasının yanına koyarak göndermede bulunmuştu.

Maç sonu yaptığı paylaşımda Süper Lig kupasının yanına eldivenlerini koyan Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a yanıt verdi.

"ZAMANI GELDİĞİNDE KONUŞACAĞIM"

Uğurcan Çakır ayrıca, "Çok fazla konuşulacak şey var, zamanı geldiğinde konuşacağım. Galatasaray taraftarına arkamda durdukları için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.