Uğurcan Çakır'ın yediği gollerin benzerliği gündem oldu

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A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi.

Paraguay, 2. dakikada Galarza'nın uzaklarda attığı golle sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Zorlu mücadele, Paraguay'ın erken golüyle 1-0 sona ererken Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti.

İkinci maçlar sonunda grupta puanı olmayan tek takım olarak kalan milliler, son maçına ABD karşısında çıkacak.

Uğurcan Çakır'dan Dünya Kupası'nda kötü istatistik!

UĞURCAN'IN YEDİĞİ GOLLER GÜNDEM OLDU

Müsabakanın ardından ise kaleci Uğurcan Çakır'ın Avustralya ve Paraguay maçlarında yediği goller gündem oldu.

Tecrübeli kalecinin Avustralya'ya 2-0 kaybedilen ilk maçtaki yediği ikinci golle Paraguay'ın attığı golün benzerliği, sosyal medyada gündem yarattı.

GOLLERDEN KARELER

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)