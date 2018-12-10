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Uğurcan Kaya: Çiğdem'e ilk günkü gibi aşığım

Çiğdem Kayalı kendisinden 25 yaş küçük DJ Uğurcan Kaya ile geçen yıl evlenmişti.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 08:18..
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58 yaşındaki sosyetik isim Çiğdem Kayalı kendisinden 25 yaş küçük 33 yaşındaki DJ Uğurcan Kaya ile Nisan 2017'de evlenmişti.

"ÇOK MUTLUYUM"

Sosyete ve sosyal medya bu yaş farkına çok takılmış, evliliğin sürmeyeceğini iddia etmişti. Ancak Çiğdem Kayalı ''Hiç olmadığı kadar mutluyum. Farkı biz değil, başkaları konuşuyor'' diyor.

Uğurcan Kaya ise Çiğdem Kayalı'ya tanıştıkları ilk günkü gibi aşık olduğunu söylüyor.

GENÇ SEVİYOR

Çiğdem Kayalı oğlu Sinan'ın (32) babası Ercan Akın’dan 1989'da boşanmıştı. Kızı Lal’in babası Mustafa Denizli ile de 14 yıl birlikte yaşadı. Sonraki 3 sevgilisi de hep gençti.

Uğurcan Kaya: Çiğdem'e ilk günkü gibi aşığım

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