Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Bodrum tatilinde

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde tatilini sürdüren Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, gündüz saatlerinde otelde zaman geçirdi.

Akşam üzeri otelden çıkış yapan Zelenskiy ve ailesi, Bodrum Milta Marina içerisindeki bir işletmeye geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında işletmeye gelen Zelenskiy ve ailesi, burada et ürünlerinden oluşan özel bir menüden yemek yedi.

OCAKBAŞINDA ET PİŞİRDİ

İşletme yetkilileriyle de keyifli zaman geçiren Cumhurbaşkanı, bir ara ocakbaşına geçerek et pişirdi. Zelenskiy'nin gecede oldukça keyifli olduğu fotoğraf karesine de yansıdı.

ÇIŞIKTA GÖRÜNTÜ YASAĞI

Sadece Anadolu Ajansı muhabirlerinin takip ettiği Zelenskiy ve ailesi daha sonra koruma araçları eşliğinde işletmeden ayrıldı. Zelenskiy'nin çıkışı sırasında görüntü çekilmesine izin verilmedi.

SEÇİMİ YÜZDE 73'LÜK OYLA KAZANMIŞTI

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 24,45'te kalmıştı.