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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Bodrum tatilinde

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini sürdüren Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ailesiyle ilçede merkezindeki bir restoranda yemek yedi ve ocakbaşında et pişirdi.

AA | 28.04.2019 - 06:43..
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Bodrum tatilinde

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde tatilini sürdüren Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, gündüz saatlerinde otelde zaman geçirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Bodrum tatilinde

Akşam üzeri otelden çıkış yapan Zelenskiy ve ailesi, Bodrum Milta Marina içerisindeki bir işletmeye geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında işletmeye gelen Zelenskiy ve ailesi, burada et ürünlerinden oluşan özel bir menüden yemek yedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Bodrum tatilinde

OCAKBAŞINDA ET PİŞİRDİ

İşletme yetkilileriyle de keyifli zaman geçiren Cumhurbaşkanı, bir ara ocakbaşına geçerek et pişirdi. Zelenskiy'nin gecede oldukça keyifli olduğu fotoğraf karesine de yansıdı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Bodrum tatilinde

ÇIŞIKTA GÖRÜNTÜ YASAĞI

Sadece Anadolu Ajansı muhabirlerinin takip ettiği Zelenskiy ve ailesi daha sonra koruma araçları eşliğinde işletmeden ayrıldı. Zelenskiy'nin çıkışı sırasında görüntü çekilmesine izin verilmedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Bodrum tatilinde

SEÇİMİ YÜZDE 73'LÜK OYLA KAZANMIŞTI

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 24,45'te kalmıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Bodrum tatilinde

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