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Ukrayna Ortodoks Kilisesi bağımsızlık için İstanbul'da

Fener Rum Patriği Bartholomeos Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi bugün imzalayacak. Belgeyi Devlet Başkanı Poroşenko teslim alacak.

Haber Merkezi | 05.01.2019 - 11:23..
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İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nden onay aldıktan sonra Aralık ayında kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Cumartesi ve Pazar günü düzenlenecek iki törenden sonra bağımsızlığını kazanacak.

Törenlere, 15 Aralık’ta kurulduğunda Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin metropoliti şeçilen Epifaniy ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katılacak.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi bağımsızlık için İstanbul'da

POROŞENKO TÖREN İÇİN İSTANBUL'DA

Bağımsızlık töreni için İstanbul'da bulunan Poroşenko Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi bağımsızlık için İstanbul'da

BAĞIMSIZLIK ELDE EDECEKLER

Ukrayna Ortadoks kilisesinin bağımsızlık statüsünü elde etmesine  başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri karşı çıkıyor. Ancak Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifaniy ile birlikte Cumartesi günü Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını belgeleyen kararnameyi imzalayacak.

Bu imza töreninin ardından Bartholomeos, bağımsızlık kararnamesini Pazar sabahı Fener Rum Patrikhanesi'ne ait Aya Yorgi Kilisesi'nde yapılacak bir ayinle Epifaniy'e teslim edecek.

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