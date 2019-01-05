Ukrayna Ortodoks Kilisesi bağımsızlık için İstanbul'da

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nden onay aldıktan sonra Aralık ayında kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Cumartesi ve Pazar günü düzenlenecek iki törenden sonra bağımsızlığını kazanacak.

Törenlere, 15 Aralık’ta kurulduğunda Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin metropoliti şeçilen Epifaniy ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katılacak.

POROŞENKO TÖREN İÇİN İSTANBUL'DA

Bağımsızlık töreni için İstanbul'da bulunan Poroşenko Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı.

BAĞIMSIZLIK ELDE EDECEKLER

Ukrayna Ortadoks kilisesinin bağımsızlık statüsünü elde etmesine başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri karşı çıkıyor. Ancak Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifaniy ile birlikte Cumartesi günü Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını belgeleyen kararnameyi imzalayacak.

Bu imza töreninin ardından Bartholomeos, bağımsızlık kararnamesini Pazar sabahı Fener Rum Patrikhanesi'ne ait Aya Yorgi Kilisesi'nde yapılacak bir ayinle Epifaniy'e teslim edecek.

Günün önemli gelişmeleri VİDEO