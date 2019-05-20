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Ukrayna sınırında 4 Türk gözaltına alındı

Ukrayna’nın Lviv ve Mostitski sınır görevlileri, AB ülkelerine yasa dışı yollardan gitmek üzere harekete geçen 4 Türkü ve iki Iraklıyı yakaladı.

İHA | 20.05.2019 - 15:44..
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Ukrayna’nın Lviv kentine bağlı Grushiv köyünün dışında Ulusal Polis operasyonel birimlerinin memurları, 4 Türk vatandaşının seyahat ettiği aracı durdurdu.

"SINIR BÖLGESİNDE NEDEN BULUNDUKLARINI AÇIKLAYAMADILAR"

Sorgulama sırasında sınır muhafızları, kişilerin Ukrayna'ya turist olarak geldiğini, ancak bir sınır bölgesinde bulunma nedenlerini açıklayamadıklarını belirtti.

İKİ KİŞİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Yabancılar, kovuşturma için sınır birime götürüldü. Sınır karakolunda yapılan sorgulamada sınır muhafızları, Türklerin, Avrupa Birliği ülkelerine yasa dışı yollardan girme niyetinde olduklarını tespit etti. Ayrıca 2 Irak vatandaşı da sınıra 200 metre mesafede köpeklerin yardımıyla ele geçirildi. Yakalanan iki kişi sınır karakoluna götürüldü.

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