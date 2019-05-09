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Ukrayna, üç Türk balıkçı teknesine el koydu 

Ukrayna, kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Türk balıkçı teknesine el koydu.

DHA | 09.05.2019 - 23:23..
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Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, Odessa iline doğru hareket eden Türk bandıralı üç balıkçı teknesinin Ukrayna sınır polisinin çağrısına cevap vermedikleri, bu nedenle gözaltına alındıkları belirtildi.

Ukrayna, üç Türk balıkçı teknesine el koydu 

SINIR İHLALİ NEDENİYLE TEKNELER BAĞLANDI

Balıkçı teknelerinin, yeni sahiplerine teslim edilmek üzere Odessa Limanı’na götürüldüklerinin, Türk gemi kaptanlarının İngilizce bilmemeleri nedeniyle Ukrayna sınır polisinin çağrısına cevap vermediklerinin belirlendiği kaydedildi.

Ukrayna, üç Türk balıkçı teknesine el koydu 

Gözaltına alınan Türk denizcilerin sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle idari cezaya çarptırıldıkları belirtildi.

Ukrayna, üç Türk balıkçı teknesine el koydu 

Ukrayna, üç Türk balıkçı teknesine el koydu 

Ukrayna, üç Türk balıkçı teknesine el koydu 

Ukrayna, üç Türk balıkçı teknesine el koydu 

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