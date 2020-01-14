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İran'da Ukrayna uçağını düşüren şüphelilere gözaltı

İran, Ukrayna uçağının düşürülmesinde rolü olan şüphelilerİ gözaltına aldıklarını duyurdu.

AA & Ensonhaber | 14.01.2020 - 10:54..
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İran'da Ukrayna uçağını düşüren şüphelilere gözaltı

İran'dan Kiev'e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait içerisinde mürettebatla birlikte 176 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

İran, uçağı düşman bir seyir füzesi ile karıştırarak istemeden düşürdüğünü kabul etmişti.

RUHANİ: AFFEDİLEMEZ BİR HATA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bunun affedilemez bir hata olduğunu söyleyerek olayda sorumluluğu olan kim varsa cezalandırılacağını söylemişti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İran Adalet Bakanlığı, yolcu uçağıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı duyurdu.

İran'da Ukrayna uçağını düşüren şüphelilere gözaltı

İran'da Ukrayna uçağını düşüren şüphelilere gözaltı

İran'da Ukrayna uçağını düşüren şüphelilere gözaltı

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