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Ülkesine temelli dönen Suriyeli sayısı

Bu zamana kadar Türkiye'ye gelen ya da Türkiye'de doğan 4.5 milyon Suriyeliden 333 bini ülkesine geri dönüş yaptı.

AA | 25.06.2019 - 21:22..
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Ülkesine temelli dönen Suriyeli sayısı

Türkiye 2011 yılından bu yana Suriyeli mültecilerin akınına uğradı. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı az olsa da bu yönde bir ilerleme kaydetme çabası var.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, göçün Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın kaderi olduğunu belirterek, tarihten bugüne dünyanın her yerinden savaş, zulüm ve birçok sebeple milyonlarca insanın Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Ülkesine temelli dönen Suriyeli sayısı

Suriye'den 2011'den bu yana gelen, geçici koruma altında 3 milyon 613 bin insan olduğunu ifade eden Çataklı, ikamet türleri, uluslararası koruma altında olanlarla bu rakamın 4,5 milyonun üzerinde olduğunu kaydetti.

OPERASYONLAR SAYESİNDE 333 BİN KİŞİ DÖNDÜ

Çataklı, "Türkiye, Suriye'de istikrarın sağlanabilmesi için uluslararası çabaların yanında, doğrudan sahaya müdahil olup Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarını gerçekleştirdi. Yeni dalgalar ortaya çıkmasın, insanlar orada kalabilsinler, ülkemize sığınmış olan milyonlarca insan istikrar sağlanınca dönebilsinler diye. Bugün itibarıyla 333 bin civarında Suriyeli, istikrar sağlanan bölgelere geri dönmüş durumda." bilgisini paylaştı.

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