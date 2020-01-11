Umman Sultanı Kabus bin Said öldü

Suudi Arabistan'ın güney komşularından Umman'ın Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti.

KABUS BİN SAİD KİMDİR?

Babası Said bin Teymur, annesi Mazun bint Ahmed'dir. 1970 yılında babasını tahttan indiren Kâbus bin Said günümüze kadar başta kalmayı başarmıştır.

İran-Irak Savaşı boyunca tarafsızlığını koruyan Kâbus Bin Said, Batı ve Amerika ile ilişkilerinde de sıkı bir bağ kurmuş bu sayede bir denge politikası izlemeyi başarmıştır.

1992 yılında Yemen ile sınır problemini çözen Kâbus, günümüzde çıkan halk ayaklanmalarının Umman'a da sıçraması sonucu halka bir dizi reformlar yapmayı taahhüt etmiştir.