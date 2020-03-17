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Umrecinin gözünden karantina odası

Bir umreci, yurtlardaki şartların kötü olduğuna ilişkin iddialara çektiği videoyla tepki gösterdi.

AA | 17.03.2020 - 11:15..
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Umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan 15 Mart'ta yurda dönen 6 bin civarında vatandaşın koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmaları kararlaştırıldı.

Vatandaşlar, karar doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Ankara ve Konya'daki yurtlara yerleştirildi.

"ŞARTLAR KÖTÜ" İDDİALARINA VİDEOLU TEPKİ

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir yurda yerleştirilen vatandaşlardan biri, misafir edildikleri yurtta kendilerine sağlanan imkanlarla ilgili video çekti.

Umreden dönen vatandaşın gözünden karantina odası VİDEO


NEVRESİMLER YENİ, GIDADA SIKINTI YOK

Sosyal medyada paylaşılan videoda konuşan vatandaş, "yurtlardaki şartların kötü olduğu"na ilişkin iddia ve video paylaşımlarına tepki gösterdi.

Videoyu, yakınları bu yurtlarda kalanların içlerinin rahat etmesi amacıyla çektiğini ifade eden vatandaş, kendilerine yeni nevresim takımları dağıtıldığını ve gıda malzemesi konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Yurtta barınma şartlarının "olumlu" olduğuna dikkati çeken vatandaş, sabretmenin önemini vurguladı.

Umrecinin gözünden karantina odası

Umrecinin gözünden karantina odası

Umrecinin gözünden karantina odası

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