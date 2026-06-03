Ünlü fenomen Dilan Polat'tan yardım çığlığı: Can Polat öldürüldü

Sosyal medyanın en ünlü fenomenlerinden Dilan Polat, ailesiyle birlikte Alaçatı'da tatilindeyken silahlı saldırıya uğradı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Otel odasında mahsur kalan Dilan Polat, sosyal medya üzerinden yayın açtı.

Ağlayarak video yayınlayan Polat, "Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat'ı vurdular. Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz odada kaldık hepimiz." diyerek feryat etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda ailenin yakın korumalığını yürüten Can Polat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi.