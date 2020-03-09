Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri

Rol aldıkları dizi ve filmlerle Türkiye'nin öne çıkan simaları, kazançlarıyla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıllara kıyasla fiyatlarını ikiye katlayan ünlü oyunculardan en fazla Burak Özçivit kazanırken, en düşük bölüm başı ücreti Meryem Uzerli alıyor.

ERKEK VE KADIN OYUNCU ARASINDAKİ FARK

Erkek ve kadın oyuncular arasında neredeyse iki fark görülürken, en yüksek ve en düşük ücret alan ünlü isimler şu şekilde sıralanıyor:

EN YÜKSEK ÜCRET ALAN ERKEK OYUNCULAR

Burak Özçivit: 210 bin TL



Kenan İmirzalıoğlu: 200 bin TL

Kıvanç Tatlıtuğ: 180 bin TL





Engin Altan Düzyatan: 170 bin TL





Halit Ergenç: 170 bin TL





Özcan Deniz: 165 bin TL





Çağatay Ulusoy: 150 bin TL

EN YÜKSEK ÜCRET ALAN KADIN OYUNCULAR

Serenay Sarıkaya: 120 bin TL





Beren Saat: 120 bin TL





Tuba Büyüküstün: 110 bin TL





Nurgül Yeşilçay: 110 bin TL





Meryem Uzerli: 90 bin TL