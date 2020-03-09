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Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri

En yüksek ücret Burak Özçivit'in hesabına yatarken, en düşüğü ise kadın oyunculardan Meryem Uzerli alıyor.

Haber Merkezi | 09.03.2020 - 09:26..
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Rol aldıkları dizi ve filmlerle Türkiye'nin öne çıkan simaları, kazançlarıyla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıllara kıyasla fiyatlarını ikiye katlayan ünlü oyunculardan en fazla Burak Özçivit kazanırken, en düşük bölüm başı ücreti Meryem Uzerli alıyor.

ERKEK VE KADIN OYUNCU ARASINDAKİ FARK

Erkek ve kadın oyuncular arasında neredeyse iki fark görülürken, en yüksek ve en düşük ücret alan ünlü isimler şu şekilde sıralanıyor:

EN YÜKSEK ÜCRET ALAN ERKEK OYUNCULAR

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri

Burak Özçivit: 210 bin TL

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri

Kenan İmirzalıoğlu: 200 bin TL

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri

Kıvanç Tatlıtuğ: 180 bin TL

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri

Engin Altan Düzyatan: 170 bin TL

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri

Halit Ergenç: 170 bin TL

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri

Özcan Deniz: 165 bin TL

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri

Çağatay Ulusoy: 150 bin TL

EN YÜKSEK ÜCRET ALAN KADIN OYUNCULAR

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri

Serenay Sarıkaya: 120 bin TL

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri

Beren Saat: 120 bin TL

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri

Tuba Büyüküstün: 110 bin TL

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri

Nurgül Yeşilçay: 110 bin TL

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri

Meryem Uzerli: 90 bin TL

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