Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri

Rol aldıkları dizi ve filmlerle Türkiye'nin öne çıkan simaları, kazançlarıyla da dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz yıllara kıyasla fiyatlarını ikiye katlayan ünlü oyunculardan en fazla Burak Özçivit kazanırken, en düşük bölüm başı ücreti Meryem Uzerli alıyor.
ERKEK VE KADIN OYUNCU ARASINDAKİ FARK
Erkek ve kadın oyuncular arasında neredeyse iki fark görülürken, en yüksek ve en düşük ücret alan ünlü isimler şu şekilde sıralanıyor:
EN YÜKSEK ÜCRET ALAN ERKEK OYUNCULAR
Burak Özçivit: 210 bin TL
Kenan İmirzalıoğlu: 200 bin TL
Kıvanç Tatlıtuğ: 180 bin TL
Engin Altan Düzyatan: 170 bin TL
Halit Ergenç: 170 bin TL
Özcan Deniz: 165 bin TL
Çağatay Ulusoy: 150 bin TL
EN YÜKSEK ÜCRET ALAN KADIN OYUNCULAR
Serenay Sarıkaya: 120 bin TL
Beren Saat: 120 bin TL
Tuba Büyüküstün: 110 bin TL
Nurgül Yeşilçay: 110 bin TL
Meryem Uzerli: 90 bin TL