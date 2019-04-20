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Ünlü şarkıcı Adele eşinden boşandı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Adele, eşi Simon Konecki'den resmen boşandığını açıkladı.

AA | 20.04.2019 - 11:44..
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Şarkıcının sözcüleri Benny Tarantini ve Carl Fysh, e-postayla yaptıkları açıklamada, Adele ve eşi Konecki'nin ayrıldıklarını belirtti.

Ünlü şarkıcı Adele eşinden boşandı

BİRBİRLERİNE DESTEK OLMAYI SÜRDÜRECEKLER

Açıklamada, Adele ve Konecki'nin, oğullarını yetiştirirken birbirlerine destek olmayı sürdürecekleri de ifade edildi.

Ünlü şarkıcı Adele eşinden boşandı

2012 YILINDA OĞULLARI DÜNYAYA GELMİŞTİ

Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Adele, 2017 Grammy töreninde yılın albümü ödülünü kazandığı sırada, Konecki ile evlendiklerini ilan etmişti. Çiftin, 2012 yılında oğulları dünyaya gelmişti.

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