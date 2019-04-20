1 Gözaltına alınan BAE'li casuslar tutuklandı İstanbul'da geçen pazartesi günü, gözaltına alınan ve tutuklanan iki Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat yetkilisi aylardır takip ediliyordu.

2 Fransa ve İngiltere'de aynı anda eylemler devam ediyor Fransa'da Sarı Yelekliler eylemleri sürerken İngiltere'de de çevrecilerin eylemleri başladı. İki ülkede de çok sayıda gözaltı var.

3 Elif Elmas için Fiorentina devrede Fenerbahçeli Elif Elmas'ı başta Inter olmak üzere birçok Avrupa takımının takip ettiği ifade ediliyor. Makedon basını ise Elif'i Inter'in alacağnı yazdı.

4 Kafeteryada çalışan garsona 'patron tacizi' Uşak'da garson olarak çalıştığı kafeteryanın ortağı H.K.'nin kendisine sözle ve elle cinsel tacizde bulunduğunu ileri süren genç kız, polise giderek şikayetçi oldu.

5 Zonguldak'ta kadın yatırımcının başarısı Günden aldığı 10 bin TL ile iş kuran genç yatırımcı kadın, 1 yılda elde ettiği başarılarla ev hanımlarına örnek oluyor.

6 Ünlü şarkıcı Adele eşinden boşandı Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Adele, eşi Simon Konecki'den resmen boşandığını açıkladı.