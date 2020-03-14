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Ünlü şarkıcıdan I Will Survive akımı

ABD'li ünlü şarkıcı koronavirüs salgınına karşı 'I Will Survive' eşliğinde ellerini yıkadığı görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, yeni bir akım başlattı.

DHA | 14.03.2020 - 12:45..
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Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı önlemler devam ederken, özellikle temizliğe dikkat çekiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsle savaşmak için yayınladığı koruyucu önlemlerin ilk sırasında da elleri sık sık yıkamak geliyor.

MÜZİK EŞLİĞİNDE EL YIKAMAK

Bu durum her kesimden insanı farklı yöntemler almaya iterken, ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Gloria Gaynor da, 1978 yılında yayınlanan ve hit olan şarkısı 'I Will Survive' eşiliğinde, koronavirüse karşı lavaboda ellerini yıkadı.

Gaynor, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, yeni bir akıma dönüştü.

Gloria Gaynor, koronavirüse karşı akım başlattı

CHALLENGE OLDU

‘I Will Survive Challenge’ adı altında kullanıcılar Gaynor gibi, aynı şarkı eşliğinde ellerini yıkadığı görüntüleri paylaşmaya başladı.

Ünlü şarkıcıdan I Will Survive akımı

Ünlü şarkıcıdan I Will Survive akımı

Ünlü şarkıcıdan I Will Survive akımı

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