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Ünlü yazarlar TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda, ünlü yazarlar, imza etkinliklerinde okurlarıyla bir araya gelerek, kitaplarını imzaladı.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 09:20..
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TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı dün sona erdi.

Bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece'de gerçekleştirilen fuarda ünlü yazarlar, imza etkinliklerinde okurlarıyla bir araya gelerek, kitaplarını imzaladı.

İLBER ORTAYLI'YA YOĞUN İLGİ

Fuarda imza etkinlikleri için ayrılan salonda kitaplarını imzalayan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya okurları yoğun ilgi gösterdi.

İmza salonlarında ayrıca Sunay Akın, Hakan Günday, Hasan Ali Toptaş, Burak Aksak, emekli orgeneral ve yazar İlker Başbuğ, Canan Tan, Hatice Kübra Tongar, Talha Uğurluel, Kahraman Tazeoğlu, oyuncu Caner Cindoruk, Banu Avar ve Yekta Kopan, okurları için eserlerini imzalayarak, fotoğraf çekildi.

Ünlü yazarlar TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

Ünlü yazarlar TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

İNCİ ERTUĞRUL'A SEVGİ SELİ

Sessizliğe Konuşanlar Susanlar, kitabıyla okurlara merhaba diyen usta gazeteci-televizyoncu İnci Ertuğrul'a okurlar yoğun ilgi gösterdi. Kitaplarını imzalayan okurlar, İnci Ertuğrul'la hatıra fotoğrafı çektiler.

Ünlü yazarlar TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

KADINLARA İTHAF EDİLEN KİTAP

İlk kitabında  son yıllarda hayatımızda bir irin gibi büyüyen toplumsal problemleri ortaya koyan Ertuğrul, "Ben umutluyum bu kadar acının, sancının sonunda güzel bir yaşamı doğuracak kadınlar" diyor.

Ünlü yazarlar TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

Ünlü yazarlar TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

Ünlü yazarlar TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

Ünlü yazarlar TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

Ünlü yazarlar TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

Ünlü yazarlar TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

Ünlü yazarlar TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

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