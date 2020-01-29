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Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı

Kızının annesi Melis İşiten'den 6 ay önce boşanan Uraz Kaygılaroğlu'nun, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Haber Merkezi | 29.01.2020 - 11:29..
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Melis İşiten ile 5 yıllık evliliğini Temmuz 2019'da bitiren Uraz Kaygılaroğlu, ayrılığı çabuk atlattı.

Son dönemde yıldızı iyice parlayan oyuncu, gönlünü sosyal medya fenomeni Mehtap Algül'e kaptırdı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, paylaşımlarıyla kendilerini ele verdi.

Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı

Rapçi Ezhel'in 'Shawty bana baksan' şarkısını paylaşan Algül'e, Kaygılaroğlu'nun "Shawty benimle misin bu akşam?" karşılığını vermesi iddiaları güçlendirdi.

Öte yandan aşk yaşadıkları söylenen Uraz Kaygılaroğlu ve Mehtap Algül, sosyal medya üzerinden şimdilik birbirlerini takip etmiyor.

Melis İşiten'le 5 yıllık evliliğini sürpriz bir şekilde bitiren Uraz Kaygılaroğlu'nun, Ada adında bir kızı var.

Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı

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