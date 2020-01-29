1 Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı Kızının annesi Melis İşiten'den 6 ay önce boşanan Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

2 Sağlık için en iyi 10 ev bitkisi İç mekan bitkileri, evinizdeki kirli havanın ve kimyasalların büyük çoğunluğunu emebilir. İşte sağlık için en iyi 10 ev bitkisi.

3 Tesla, koronavirüs nedeniyle şarj istasyonlarını ücretsiz yaptı Tesla, Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle müşterilerinin rahatça seyahat edebilmesi için, ülkedeki şarj istasyonlarını ücretsiz hale getirdi.

4 İsrail'in adım adım işgal ettiği Fliistin ABD Başkanı Trump, İsrail ile yaptığı işgal planının ardından yeni bir harita daha paylaştı.

5 Makyajsız Nur Fettahoğlu Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, makyajsız haliyle kameralara poz verdi.

6 British Airways, Çin uçuşlarını durdurdu British Airways, 132 kişinin hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, Çin ana karası ile karşılıklı olarak tüm uçuşları askıya aldığını belirtti.