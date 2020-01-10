Ürdün'de İsrail'e doğalgaz protestosu

Ürdün hükümeti, Eylül 2016'da 15 yıl süreyle İsrail'den 45 milyar metreküp doğal gaz alımını içeren anlaşmayı imzalamıştı. Söz konusu anlaşma halk ve parlamento nezdinde tepkiyle karşılanmıştı.

Anlaşma, ülkede protestolara neden olurken, Ürdün yönetimi 2018'de boru hattı döşemeye başlamıştı. Bu çerçevede İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 1 Ocak Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca ülkesinin Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Leviathan üzerinden Ürdün'e gaz akışının başladığını duyurmuştu.





ÜRDÜNLÜLER AYAKLANDI

Ürdün'ün birçok kentinde İsrail'le 2016'da imzalanan ve 1 Ocak'ta yürürlüğe giren doğal gaz anlaşmasının iptal edilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi.

Başkent Amman'ın yanı sıra ülkenin kuzey, orta ve güney kentlerinde düzenlenen gösterilerde, eylemciler İsrail'in Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Ürdün'e gaz akışının başlamasını protesto etti.

ÜRDÜN İSRAİL'E 10 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

Ürdün Popüler Birlik Partisi'nin İrbid'deki yetkililerinden İbrahim el-Abesi, kentteki gösteriler sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile yapılan gaz anlaşmasını kabul etmediklerini ve feshedilmesini istediklerini söyledi.

Abesi, "Anlaşmayla Ürdün, İsrail vesayeti altına girdi. Ürdün, anlaşmayla İsrail'e 10 milyar dolar ödeyecek. Kuzeyinden güneyine Ürdün halkı bu anlaşmayı reddediyor ve iptal edilmesini talep ediyor." ifadelerini kullandı.