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Usta oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti

Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, tiyatrocu Cengiz Baykal’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 10:15..
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Usta oyuncunun cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, "Yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki değerli oyuncumuz Cengiz Baykal’ı, dün 20 Kasım 2018 Salı günü kaybettik. Cengiz Baykal için, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü Üsküdar Tekel Sahnesi’nde tören düzenlenecek ve törenin ardından cenazesi, Bakırköy İncirli Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Bahçelievler Çobançeşme Mezarlığı’na defnedilecektir. Mekânı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti

CENGİZ BAYKAN KİMDİR

15 Ocak 1959 yılında Batman’da dünyaya gelen Cengiz Baykal, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'na yıllarca hizmet verdi. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan Cengiz Baykal, sevilen dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.

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