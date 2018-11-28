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Usta oyuncu Uğur Kıvılcım son yolculuğuna uğurlandı

Şehir Tiyatroları’nın ve Türk Sineması’nın değerli sanatçısı Uğur Kıvılcım, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde yapılan bir törenle toprağa verildi.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 16:30..
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Usta oyuncu Uğur Kıvılcım son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Şehir Tiyatroları Müdür Yardımcısı Mehmet Karaosmanoğlu, Sahne Direktörü Tolga Yeter, sanatçılar Zihni Göktay, Erhan Yazıcıoğlu, Özgür Kaymak, Emin And, Şehnaz Bölen Taftalı, Şevket Avşar, Feriha Eyüboğlu, Ali Karagöz, Selma Kutluğ, Uğurtan Atakan ve sanatçının oğlu Kıvılcım Sezerli ile dostları katıldı.

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım son yolculuğuna uğurlandı

UĞUR KIVILCIM'I ANLATTILAR

Törende sırasıyla İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Uğur Kıvılcım’ın oğlu Kıvılcım Sezerli, sanatçılar Selma Kutluğ, Zihni Göktay, Uğurtan Atakan, Erhan Yazıcıoğlu söz aldılar. Uğur Kıvılcım’la nasıl tanıştıklarını, dostluklarını anlattılar, hatıralarını paylaştılar.

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım son yolculuğuna uğurlandı

TOPRAĞA VERİLDİ

Uğur Kıvılcım'ın cenazesi Şakirin Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip, Çekmeköy Mezarlığı’na defnedildi.

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım son yolculuğuna uğurlandı

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