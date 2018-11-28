Usta oyuncu Uğur Kıvılcım son yolculuğuna uğurlandı

Süper Lig'de yer alan 17 kulüp, Halis Özkayha ve Hüseyin Göçek için verilen kararın geri çekilmesi gerektiğini açıkladı.

Batman'da polis memurunun şehit düştüğü operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin kendisine siper ettiği 4 yaşındaki çocuğun, saklandığı evdeki ailenin oğlu olduğu öğrenildi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye göç eden Hadri, ülkesinde 12 yılda dikiş makinesiyle kumaşa işlediği Kur'an-ı Kerim'i 6 ülkede ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde sergileme imkanı buldu.

Şehir Tiyatroları’nın ve Türk Sineması’nın değerli sanatçısı Uğur Kıvılcım, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde yapılan bir törenle toprağa verildi.

Şehir Tiyatroları’nın ve Türk Sineması’nın değerli sanatçısı Uğur Kıvılcım, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde yapılan bir törenle toprağa verildi.

Edirne 1953'ten bu yana en yoğun yağışı aldı

Nuh Bektaş ve Çağdaş Yüksel’in kaleme aldığı, İpek Yolu Günlüğü, STEM yaklaşımlı sorularla öğrencilere bilimsel bakış açısı ve araştırma becerisi kazandırmayı amaçlıyor…

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.