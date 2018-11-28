Usta oyuncu Uğur Kıvılcım son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Şehir Tiyatroları Müdür Yardımcısı Mehmet Karaosmanoğlu, Sahne Direktörü Tolga Yeter, sanatçılar Zihni Göktay, Erhan Yazıcıoğlu, Özgür Kaymak, Emin And, Şehnaz Bölen Taftalı, Şevket Avşar, Feriha Eyüboğlu, Ali Karagöz, Selma Kutluğ, Uğurtan Atakan ve sanatçının oğlu Kıvılcım Sezerli ile dostları katıldı.
UĞUR KIVILCIM'I ANLATTILAR
Törende sırasıyla İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Uğur Kıvılcım’ın oğlu Kıvılcım Sezerli, sanatçılar Selma Kutluğ, Zihni Göktay, Uğurtan Atakan, Erhan Yazıcıoğlu söz aldılar. Uğur Kıvılcım’la nasıl tanıştıklarını, dostluklarını anlattılar, hatıralarını paylaştılar.
TOPRAĞA VERİLDİ
Uğur Kıvılcım'ın cenazesi Şakirin Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip, Çekmeköy Mezarlığı’na defnedildi.