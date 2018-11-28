Usta şair Melih Cevdet Anday, anılıyor

Şairliğinin yanı sıra tiyatro oyunu, roman, deneme ve makale yazarı olan Melih Cecdet Anday, 13 Mart 1915'te dünyaya geldi. Usta şair Anday, bugün kabri başında sevenleri ve dostları tarafından anılacak.

ŞİİR VE ANDAY

Ankara Gazi Lisesi'nden 1936'da mezun olan Anday'ın aynı yıl Ukde isimli şiiri Varlık Dergisi'nde yayınlandı. Melih Cevdet Anday, lisenin ardından Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne girdi ancak tamamlamadan ayrıldı. Sosyoloji öğrenimi için 1938'de Belçika'ya giden şair, iki yıl sonra 2. Dünya Savaşı çıkınca yurda döndü.

GARİP AKIMI'NDA YER ALDI

Usta edebiyatçının şiirleri Ses, Yaprak, Yeditepe, Papirüs,Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Soyut, Ataç, Dönem, Yön adlı dergilerde okurla buluştu.

Anday ile lise arkadaşları Orhan Veli ve Oktay Rifat Garip Akımı'nı başlattı ve 1941'de Garip isimli şiir kitabını çıkardı. Veli ve Rifat ile aynı şiir çizgisinde yürüyen Anday, duygu bakımından arkadaşlarından ayrıldı.

Garip Akımı'nın üç önemli ismi: Orhan Veli Kanık , Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu

ŞİİRLERİNİN ANA TEMASI YAŞAMA SEVİNCİ, VE AŞK

İlk dönem şiirlerinde kısa üçlüklerde yaşama sevinci, savaş karşıtlığı ve aşk temalarını işleyen Anday, Rahatı Kaçan Ağaç şiiriyle duygudan düşünceye yöneldiği döneme geçerek dünya sorunlarını düşünür.

TOPLUMCU ÇİZGİDE OLDU

Yan Yana ve Telgrafhane şiirleriyle toplumcu şiire yönelen usta şair, 1963'te kaleme aldığı Kolları Bağlı Odysseus ve Ölümsüzlük Ardında Gılgamış şiirleriyle ise mitolojik unsurlara ve tarihe yönelerek, evrensel değerleri ve Anadolu'daki eski uygarlıkları işler.

EDEBİYATIMIZIN KURAL DIŞI OZANI

"Her mesleğin kural dışı insanları var." diyen yazar, çevirmen Füsun Akatlı şairin farklı dönemlerini nitelerken şu değerlendirmeyi yapıyor,"Melih Cevdet edebiyatımızın kural dışı bir ozanıdır. 1940’lı yıllardan, ‘Garip’ hareketinin şairlerinden biri olarak başladığı şiir serüveni, şiirimize Rahatı Kaçan Ağaç’tan Teknenin Ölümü’ne, Kolları Bağlı Odyseus’tan Göçebe Denizin Üstünde’ye, Tanıdık Dünya’dan taptaze bir şiir damarından fışkıran son iki kitabı Güneşte ve Yağmurun Altında’ya, başyapıt niteliğinde eserler kazandırarak sürüp gitmiştir."

2002'DE ARAMIZDA AYRILDI

Melih Cevdet Anday, 1970'te TRT Roman Armağanı, 1973'te TDK Çeviri Ödülü, 1976'da Yeditepe Şiir Armağanı, 1978'de Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü, 1981'de İş Bankası Büyük Ödülü, 1984'te Enka Sanat Ödülleri, 1991'de TÜYAP Onur Ödülü, 2000'de ise Aydın Doğan Vakfı Şiir Ödülü'nün sahibi oldu. Usta edebiyatçı 28 Kasım 2002'de İstanbul'da 87 yaşında yaşama veda etti.

