Uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verilen Serenay Sarıkaya açıklama yaptı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor.

Yeni dalga operasyonlar düzenlenerek, istihbari çalışmalar sonrası yeni isimler soruşturma dosyasına giriyor.

25 İSME GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında, Mabel Matiz ve oyuncu Feyza Civelek dahil 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

17 ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla’da toplam 25 adrese yayıldığı bildirildi.

Son olarak bugün sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltı kararı alınan 25 isimden 17'si gözaltına alındı.

Gözaltı ve arama işlemlerinin koordineli şekilde sürdüğü, şüphelilerin ifadelerinin alınması için sürecin devam ettiği ifade edildi.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 25 kişi hakkında gözaltı kararı

YURT DIŞINDAKİ OYUNCUDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bu isimlerden biri de oyuncu Serenay Sarıkaya oldu.

Ünlü oyuncunun yurt dışında olduğu belirlendi.

Sarıkaya, sosyal medya hesabından gözaltı kararına ilişkin açıklama yaptı.

"EN KISA SÜREDE ÜLKEME DÖNECEĞİM"

Sarıkaya, açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Merhaba… Uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatinde aldım haberi… Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi… Ben iyiyim bir sorun yok, merak eden herkese sevgiler…"