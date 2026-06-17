Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması...

Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken bu isimler arasında şarkıcı Ayşe Hatun Önal da yer aldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.

İfadeleri tamamlanan isimler daha sonra Adli Tıp Kurumu'na götürülürken burada saç, kan ve idrar örnekleri alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

AYŞE HATUN ÖNAL'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı ifadesinde hakkında suçlamaları kabul etmeyerek uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.

"ÇEVREMDE KULLANAN DA YOKTUR"

Test sonucunun negatif çıkacağını ifade eden Önal, "Ben uyuşturucu madde kullanmıyorum. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım.

Benim bulunduğum ortamlarda uyuşturucu kullanan olmadı. Ayrıca çevremde uyuşturucu kullanan herhangi bir tanıdığım da yoktur." dedi.

Uyuşturucu partileri düzenlediği bilinen Kasım Garipoğlu'na ilişkin soruya da yanıt veren Önal, şunları kaydetti:

“Beni bu tarz partilere davet eden herhangi bir kimse olmadı. Yaklaşık 5-6 senedir sosyal ortamlardan uzağım. Ben bu dönemde hiçbir gece kulübüne veya ev partilerine gitmedim.



Ben Türkiye'de hiç tekne partilerine katılmadım. Bana sormuş olduğunuz Kasım GARİPOĞLU isimli şahsı tanıyorum. Ben bu şahsı yaklaşık 7-8 senedir görmüyorum.



Bu şahsın düzenlemiş olduğu partilere yaklaşık 9 sene önce 1 yada 2 kere gittim. Bu partilerde dikkatimi çeken herhangi bir şey olmadı.”

Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerine kimler katıldı

"HAKKIMDA SÖYLEDİKLERİ ASILSIZDIR"

Kendisini soruların bazı isimleri tanımadığını söyleyen şarkıcı, "Bana sormuş olduğunuz: M. K. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsızdır. Bana sormuş olduğunuz: İ. A. A. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım.

Hakkımda söyledikleri asılsız iftiralardır. Bana sormuş olduğunuz: B. A. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsız iftiralardır. Benim şu dönemde müzik ile ilgili çalışmalarım devam ediyor.

Ben evimde herhangi bir parti düzenlemiyorum. İkametgahımda yasaklı herhangi bir madde bulunmamaktadır. Evime de yasaklı madde tüketen kimse de gelmemektedir" ifadelerini kullandı.