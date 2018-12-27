Uzayda çekilen 10 etkileyici fotoğraf

Çeşitli uzay ajansları, geçmişten günümüze uzaya birçok araç göndererek çeşitli görevler başlattı. Birçok görüntüleme teknolojisini kullanan uzay araçları hala güneş sistemimizde bulunuyor ve dünyaya birçok fotoğraf gönderiyor. Bu fotoğraflardan en etkileyici 10 tanesini sizler için listeledik.

1. MARS'TAKİ BUZ LEKELERİ

Mars'ın sadece bir bölümünü kapsayan bu buz kütleleri, Mars sıcakları tarafından eritildi ve geriye kum tepelerindeki bu küçük buz parçaları kaldı. Bu fotoğraf, NASA'nın Mars Keşif Aracı tarafından çekildi.

2. SATÜRN'ÜN UYDUSU ENCELADUS'TAKİ KAPLAN ÇİZGİLERİ

Kaplan çizgileri adı verilen uzun çizgiler, Satürn'ün Ay'ı olan Enceladus'un güney kutbunda bulunuyor. Bu fotoğraf, Cassini Uzay Aracı tarafından çekildi.

3. M57 HALKA BULUTU

Futbol topu şeklindeki parlayan gaz bulutu etrafına sarılmış yoğun bir halka olan Ring Nebula, güneş benzeri bir yıldızın dış katmanları tarafından oluşturulmuştur.

4. STS-41-B UZAY YÜRÜYÜŞÜ

Astronot Robert L. Stewart, bir ekstraveiküler aktivite (EVA) sırasında Space Shuttle Challenger'dan birkaç metre uzakta uzay yürüyüşünde. Astronot, uzayda özgürce hareket etmek için elbisesine bağlı bir itme sistemi kullanıyor.

5. AT BAŞINA DAHA GENİŞ BİR BAKIŞ

Atbaşı Bulutu'nun bu görüntüsü, yerdeki VISTA teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu'ndaki görüntüleme verilerini birleştirerek ortaya çıkarıldı. Geniş açıyla oluşturulan bu fotoğraf, çok sayıda genç yıldızı barındırıyor.

6. ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU GEÇİŞİ

Uluslararası Uzay İstasyonu'nu, saniyede yaklaşık beş mil hızla güneşin içinden geçerken gösteren bu fotoğraf 10 kareden oluşan birleştirilmiş bir görüntüdür. Fotoğraf, 17 Aralık 2016 tarihinde Kaliforniya'dan çekildi.

7. UZAYDAKİ TESLA

SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın kırmızı Tesla Roadster'ını 6 Şubat 2018'de uzaya göndermesiyle bu fotoğraf ortaya çıktı.

8. WESTERLUND 2

Westerlund kümesinin bu özel görüntüsü Hubble Uzay Teleskobu tarafından fotoğraflandı.

9. JÜPİTER'İN KIRMIZI NOKTASI

Juno uzay aracı, 10 Eylül'de Jüpiter'in Büyük Kırmızı Noktası'nın bu görüntüsünü yakaladı. Araç, bu fotoğrafı çekerken Jüpiter'e en yakın konumdaydı.

10. GAZ BULUTU JÜPİTER

Juno uzay aracı, Ağustos ayında gaz devi Jüpiter'in bu fotoğrafını çekti. Fotoğrafta, gezegenin güney kutbu ve birçok etkileyici kasırga görülüyor.

