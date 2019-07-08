Uzaydaki küf sporlarının radyasyondan etkilenmediği ortaya çıktı

1998 yılında uzaya fırlatılan, bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş ve alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, yıllardır çeşitli uzay çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dış yüzeyinde en yaygın gözlenen Aspergilus ve Penisilyum küf sporlarının, insanı öldüren X ışınının 200 katına dayanarak hayatta kalabildiğini tespit etti.

Alman Uzay Merkezi'nde görevli mikrobiyolog Marta Cortesao, öte yandan küfün antibiyotik ve vitaminler gibi önemli içerikler üretmede kullanılabileceğine ve bunun uzun uzay görevlerinde faydalı olabileceğine dikkati çekti.

HER HAFTA TEMİZLENİYOR

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, sağlık sorunu teşkil edebilecek küf oluşumunu engellemek için her hafta istasyonun iç duvarlarının temizliğine saatlerini ayırıyor.

Aspergilus ve Penisilyum sporlarını yüksek miktarda solumanın, bağışıklık sistemi zayıf kişilerin rahatsızlanmasına yol açabileceği kaydediliyor.

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