taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7696
Euro
6.477
Altın
1405.23
Borsa
99634.78
Gram Altın
259.728

Uzaydaki küf sporlarının radyasyondan etkilenmediği ortaya çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dış yüzeyinde bulunan küflerin, yüksek dozda iyonize radyasyondan etkilenmediği ortaya çıktı.

AA | 08.07.2019 - 09:21..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

1998 yılında uzaya fırlatılan, bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş ve alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, yıllardır çeşitli uzay çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dış yüzeyinde en yaygın gözlenen Aspergilus ve Penisilyum küf sporlarının, insanı öldüren X ışınının 200 katına dayanarak hayatta kalabildiğini tespit etti.

uzay

Alman Uzay Merkezi'nde görevli mikrobiyolog Marta Cortesao, öte yandan küfün antibiyotik ve vitaminler gibi önemli içerikler üretmede kullanılabileceğine ve bunun uzun uzay görevlerinde faydalı olabileceğine dikkati çekti.

HER HAFTA TEMİZLENİYOR

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, sağlık sorunu teşkil edebilecek küf oluşumunu engellemek için her hafta istasyonun iç duvarlarının temizliğine saatlerini ayırıyor.

Aspergilus ve Penisilyum sporlarını yüksek miktarda solumanın, bağışıklık sistemi zayıf kişilerin rahatsızlanmasına yol açabileceği kaydediliyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akçakoca'ya turist akını

Akçakoca'ya turist akını

28
Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

8
Trump anketlerde önde

Trump anketlerde önde

59
Merkez Bankası'ndaki değişiklik doları yükseltti

Merkez Bankası'ndaki değişiklik doları yükseltti

116
Hadise'yi Zonguldaklı hayranları mutlu etti

Hadise'yi Zonguldaklı hayranları mutlu etti

62
S-400'ler bu hafta yola çıkıyor

S-400'ler bu hafta yola çıkıyor

69
Beşiktaş Kadınlar espor takımı dünya şampiyonu

Beşiktaş Kadınlar espor takımı dünya şampiyonu

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir