Uzman Onbaşı’nın şehadet haberi ailesine ulaştı

Hamas, Filistin'de bölünmüşlüğün sonlandırılması için Fetih Hareketi'ne diyalog çağrısında bulundu.

Tunceli’nin Ovacık İlçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Eren Yücel’in (28) şehadet haberi Adana’daki ailesine verildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde polislerin gün içerisinde ikinci defa uygulamasından kaçan şüpheliler yaklaşık 25 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Necati Vamin, husumetli olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından sırtından bıçaklandı.

Bursa'da husumetli olduğu kişiyi sırtından bıçakladılar

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Satranç taşı milyonlarca sterline alıcı bekliyor

İskoçya'da 1964'te bir antikacının birkaç sterline aldığı satranç taşı gelecek ay yapılacak müzayedede 1 milyon sterline satışa sunulacak.