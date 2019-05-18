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Uzmanlar: Kansere karşı brokoli ve Brüksel lahanası yiyin

Bir günde 3 kilogram çiğ Brüksel lahanası tüketmenin, kansere karşı büyük bir savaş olduğu belirtiliyor.

AA & Ensonhaber | 18.05.2019 - 10:04..
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Science Daily'nin haberine göre, ABD'deki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezinde görevli bilim insanları, fare ve insan hücre modellerini kullanarak, brokoli ve Brüksel lahanasının doğal içeriği indol-3-karbinolün WWP1'ye ket vurma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu.

"YENİ VE ÖNEMLİ BİR OYUNCU KEŞFETTİK"

Araştırma ekibinden Pier Paolo Pandolfi, enzime ket vurabilecek doğal içeriğin brokoli ve diğer turpgillerde bulunduğunu ifade ederek, "Kanserin gelişimi açısından kritik bir patikaya giren yeni ve önemli bir oyuncu keşfettik. Bu patika, tümörün büyümesini kontrol eden bir düzenleyici olmanın yanı sıra tedavi seçenekleriyle hedef alabileceğimiz bir Aşil topuğu." değerlendirmesini yaptı.

Uzmanlar: Kansere karşı brokoli ve Brüksel lahanası yiyin

"BRÜKSEL LAHANASINI ÇİĞ TÜKETİN"

Bir diğer araştırmacı Yu-Ru Lee ise indol-3-karbinolün bu potansiyel özelliğinden faydalanabilmek için günde neredeyse 3 kilogram çiğ Brüksel lahanası tüketmek gerektiğine işaret ederek, ekiplerinin, edindikleri bilgiyi geliştirmek için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Uzmanlar: Kansere karşı brokoli ve Brüksel lahanası yiyin

WWP1'nin, prostat ve meme dahil çok çeşitli kanser türünde genetik olarak güçlendiği ve aşırı ürediği belirtiliyor. Araştırmanın ayrıntıları Science dergisinde yayımlandı.

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