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Vakıfbank'ın yeni patronu: Abdulkadir Aksu

Bankanın bugün gerçekleştirilen genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı Türk siyasetinin yakından tanığı bir isim oldu.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 13:53..
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Türkiye'nin önemli bankalarından Vakıfbank'ın bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında önemli yer değişiklikleri yaşandı.

BAŞKAN: ABDULKADİR AKSU

Vakıfbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu oldu. Aksu, 1973'te başladığı kaymakamlık hayatında hızla yükselen Aksu, 1980'lerden bugüne de Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli görevlerde bulundu.

Öte yandan Aksu, AK Parti'nin kurduğu 59. Hükümet'te İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Vakıfbank'ın yeni patronu: Abdulkadir Aksu

MEVLÜT UYSAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Vakıfbank'ta Bilgi İşlemden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Abdi Serdar Üstünsalih Genel Müdür olurken; eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut da yönetim kurulu üyesi oldu.

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