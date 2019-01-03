taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4377
Euro
6.1878
Altın
1288.97
Borsa
88909.49
Gram Altın
225.066

Van Kız Kalesi, ziyaretçilerini bekliyor

Van Belediyesi, tarihi öneme sahip kalenin restorasyonu ve çevre düzenlemesine yönelik Kız Kalesi projesini hayata geçirdi.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 10:22..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş
Van Kız Kalesi, ziyaretçilerini bekliyor

Bu kapsamda 1,8 milyon lira harcanarak restore edilen kalenin üzerinde bulunduğu yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda sosyal alanlar inşa edildi.

Van Kız Kalesi, ziyaretçilerini bekliyor

HİZMETE AÇILDI

240 metrekarelik alanda kafeterya yapıldı. Çalışmalarla yeni görünüme kavuşan ve kentin yüksekten izlenebildiği kale ve alan, halkın hizmetine sunuldu.

Van Kız Kalesi, ziyaretçilerini bekliyor

3 AYDA TAMAMLANDI

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, "Burası aynı zamanda sit alanı. Talihsiz olaylarla anılıyordu. Araçların çekildiği, gayrimeşru olayların yaşandığı bir noktaydı. Burada yaklaşık iki yıllık bir çalışma sonucu projeyi kurulumuzdan geçirdik. Akabinde bölgenin imar planlarını yaptık. Daha sonra buradaki gayri resmi kaçak gecekondu ve yapıları yıkarak Kız Kalesi Peyzaj ve Regresyon Projesi doğrultusunda elden geçirdik. 3 aylık çalışma sonrasında şu an bulunduğu duruma getirdik" dedi.

Van Kız Kalesi, ziyaretçilerini bekliyor

"ZİYARETÇİLERİMİZİ AĞIRLAYACAĞIZ"

Kalenin 3 bin yıl aradan sonra hak ettiği noktaya geldiğini vurgulayan Çiçekli, "Her şehrin bir tepesi vardır. Van'ın da böyle noktaları çoktu. Ancak ıslah edilmesi, elden geçirilmesi gerekiyordu. Artık Van'a gelen tüm misafirleri ağırlayabileceğimiz, 'Van'a nereden bakılır' denildiğinde gidilebilecek bir yer var" diye konuştu.

Van Kız Kalesi, ziyaretçilerini bekliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

44
Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

140
K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

51
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

219
Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı

Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı

14
NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor

NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor

187
2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir