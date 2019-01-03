Van Kız Kalesi, ziyaretçilerini bekliyor

Bu kapsamda 1,8 milyon lira harcanarak restore edilen kalenin üzerinde bulunduğu yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda sosyal alanlar inşa edildi.

HİZMETE AÇILDI

240 metrekarelik alanda kafeterya yapıldı. Çalışmalarla yeni görünüme kavuşan ve kentin yüksekten izlenebildiği kale ve alan, halkın hizmetine sunuldu.

3 AYDA TAMAMLANDI

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, "Burası aynı zamanda sit alanı. Talihsiz olaylarla anılıyordu. Araçların çekildiği, gayrimeşru olayların yaşandığı bir noktaydı. Burada yaklaşık iki yıllık bir çalışma sonucu projeyi kurulumuzdan geçirdik. Akabinde bölgenin imar planlarını yaptık. Daha sonra buradaki gayri resmi kaçak gecekondu ve yapıları yıkarak Kız Kalesi Peyzaj ve Regresyon Projesi doğrultusunda elden geçirdik. 3 aylık çalışma sonrasında şu an bulunduğu duruma getirdik" dedi.





"ZİYARETÇİLERİMİZİ AĞIRLAYACAĞIZ"

Kalenin 3 bin yıl aradan sonra hak ettiği noktaya geldiğini vurgulayan Çiçekli, "Her şehrin bir tepesi vardır. Van'ın da böyle noktaları çoktu. Ancak ıslah edilmesi, elden geçirilmesi gerekiyordu. Artık Van'a gelen tüm misafirleri ağırlayabileceğimiz, 'Van'a nereden bakılır' denildiğinde gidilebilecek bir yer var" diye konuştu.



