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Van'da 187 artçı sarsıntı meydana geldi

250 ev ve 300 ahırın yıkıldığı kentte, 4 gün içinde hasar tespit çalışmaları tamamlanacak.

Haber Merkezi | 24.02.2020 - 16:40..
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Van'da 187 artçı sarsıntı meydana geldi

İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde ciddi hasar alan Van'da, şimdiye kadar 187 artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yüzde 40'a yakın hasar tespit çalışması yapıldığını, 4 gün içerisinde de çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.

700 EVDE AĞIR HASAR VAR

250 ev ve 300 ahırın yıkıldığını dile getiren Soylu, 700 evde ağır hasar bulunduğunu aktardı.

Şu ana kadar 500 çadır kurulduğunu vurgulayan Soylu, hayvan çadırları ile ilgili yoğun bir çaba sarf edildiğini söyledi. Soylu, "92 kişilik sağlık ekibi tüm köylerde tarama yapıyor. Gıda kolisi için kadın jandarma ekipleri çalışmalarına başladı." dedi.

"DAHA GÜVENİLİR EVLER YAPILACAK"

Ağır hasarlı binalar için konteynerlerin tedarik edileceğini ifade eden Soylu, "Bu afette vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Sivil toplum örgütlerimiz ile burada olacağız. Seneye bu zamanlarda daha güvenli evlere ve ahırlara girilmesini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

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