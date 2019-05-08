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Van'da 'Ben Daha Çocuğum' Projesi

İl Jandarma Komutanlığınca erken yaşta evliliklerin önlenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında ekipler, ziyaret ettikleri okullarda öğrencilere hediyeler verip, onlarla oyun oynuyor.

AA | 08.05.2019 - 11:39..
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Van'da 'Ben Daha Çocuğum' Projesi

Van'da yürütülen "Ben Daha Çocuğum" projesi kapsamında jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri okullarda öğrencilerle keyifli vakit geçiriyor.

JANDARMADAN ERKEN YAŞTA EVLİLİĞE ÖNLEM PROJESİ

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde başlatılan, erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bu eğitim öğretim yılında çocukların eğitimlerini güven içinde sürdürmesini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde tedbir alan ekipler, okulları da ziyaret ederek çocuklarla bir araya geliyor.

Van'da 'Ben Daha Çocuğum' Projesi


İLKOKULU ZİYARET EDİP, ÇOCUKLARLA OYNADILAR

İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, "Ben Daha Çocuğum" projesi çerçevesinde, ilçedeki Dilmetaş İlkokulunu ziyaret etti.

Ekipler, çocuklara çeşitli hediyeler verip, onlarla oyunlar oynadı.

Van'da 'Ben Daha Çocuğum' Projesi

Van'da 'Ben Daha Çocuğum' Projesi

Van'da 'Ben Daha Çocuğum' Projesi

Van'da 'Ben Daha Çocuğum' Projesi

Van'da 'Ben Daha Çocuğum' Projesi

Van'da 'Ben Daha Çocuğum' Projesi

Van'da 'Ben Daha Çocuğum' Projesi


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