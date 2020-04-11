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Van'da kadın askerler tandırda ekmek pişirdi

İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, Gürpınar ilçesinde ziyaret ettikleri yaşlı kadının evinde hamur yoğurdu.

AA |
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Van'da kadın askerler tandırda ekmek pişirdi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarına güvenlik güçlerinin desteği devam ediyor.

Mehmetçik, Vefa Grubuyla birlikte sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstündeki kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılıyor.

156 Jandarma İmdat hattını arayarak talepte bulunanların isteklerini evlerine teslim eden jandarma ekipleri, ailelerle sıcak ilişkiler kurarak hayır dualarını alıyor.

Van'da kadın askerler tandırda ekmek pişirdi

HAMUR YOĞURUP EKMEK PİŞİRDİLER

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında yapılan 1000'er liralık sosyal destek ödemeleri için kırsal mahalleri dolaşan kadın komutanlar, ziyaretler sırasındaki davranışlarıyla renkli görüntüler oluşmasını sağlıyor.

Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi'ne giden kadın komutanlar, ekmek pişiren 70 yaşındaki Keve Kuşman'a yardım etti. Tandırın başına geçen kadın komutanlar, hamur yoğurdu, ekmek pişirdi.

Van'da kadın askerler tandırda ekmek pişirdi

"İKİSİ DE KIZIM GİBİ"

Yardımına gelen askerlere teşekkür eden Kuşman, devletin bu süreçte yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Kadın askerlerin kendisi için ekmek pişirdiğini belirten Kuşman, "Salgın olduğu için dışarı çıkamıyoruz. Biz de evimizin önündeki tandırda ekmeğimizi pişiriyoruz. Bugün de askerlerimiz bize yardım etti. İkisi de kızım gibi benimle ekmek pişirdi. Allah onlardan ve devletimizden razı olsun." dedi.


Van'da kadın askerler tandırda ekmek pişirdi

Van'da kadın askerler tandırda ekmek pişirdi

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