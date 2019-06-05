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Vapur ücretsiz olunca Eminönü İskelesi doldu

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde boğaz turu atıp, adalara gitmek isteyen binlerce İstanbullu, soluğu iskelede aldı. Sıcak havada binlerce kişi saatlerce bekledi.

İHA | 05.06.2019 - 16:05..
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Ramazan Bayramı'nın iki günü iskeleler dolup, taştı.

Adalara gitmek ve boğazın keyfini sürmek isteyen binlerce İstanbullu, vapurun ücretsiz olmasını da fırsat bilerek Eminönü İskelesi'ne aktı.

İNSAN SELİ

Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen ve Boğaz turu yapmak isteyen vatandaşlar, vapurları doldurdu. Boğazda yaşanan insan seli ise havadan görüntülendi.

Vapur ücretsiz olunca Eminönü İskelesi doldu

HAVADAN GÖRÜNTÜLENEN MÜTHİŞ KALABALIK

Görüntülerde çok sayıda vatandaşın iskele girişinde oluşturduğu uzun kuyruklar, gözler önüne serildi.

"ARABAMIZ YOK, MECBUREN GİDİYORUZ"

Çocuklarıyla birlikte adalara gitmek isteyen bir anne, “Çocuklarımız çok istiyor. Çocuklarımız için gitmek istiyoruz. Arabalarımız yok, mecburen gitmek zorundayız.” dedi.

İstanbullular bayramda Adalar’a akın etti İZLE

YOĞUNLUKTAN İKİNCİ GÜN GELENLER

Bayramın birinci günü de yoğunluktan dolayı beklediklerini ifade eden bir kadın ise “Büyükada’ya gitmek istiyorduk ama yoğunluk çok. Hem de hava sıcak. Dünde geldik, yoğunluk var böyle. Bizde gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz. Kısmet olursa gideceğiz.” şeklinde konuştu.

Vapur ücretsiz olunca Eminönü İskelesi doldu

SIRA SIRA BEKLEDİLER

65 yıldır İstanbul’da yaşayan bir vatandaş da yoğunluk karşısındaki şaşkınlığını dile getirerek, “Adalara gidiyoruz ama çok kalabalık. Ben 65 senedir İstanbul’dayım. Yani bu yoğunlukta bize sıra geleceğini zannetmiyorum, yoğunluk çok.” dedi.

Vapur ücretsiz olunca Eminönü İskelesi doldu

Vapur ücretsiz olunca Eminönü İskelesi doldu

Vapur ücretsiz olunca Eminönü İskelesi doldu

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