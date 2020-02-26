taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1466
Euro
6.6883
Altın
1646.25
Borsa
113971.69
Gram Altın
325.046
Bitcoin
56617.37

Varank: Çin'den ara malı tedarikleri ülkemize kayabilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çin'den ara malı tedariklerinin bir kısmının koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye kayabileceğini söyledi.

AA | 26.02.2020 - 11:07..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, Vuhan'dan dünyaya yayılan koronavirüse ilişkin, "Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var." dedi.

783 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım teşviğine değinen Varank, "2019 Aralık ve 2020 Ocak’ta 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık." diye konuştu.

Varank: Çin'den ara malı tedarikleri ülkemize kayabilir

Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nın devreye alınacağını açıklayan Bakan Varank, programa başvuruların 2 Mart'ta başlayacağını bildirdi.

İlginizi Çekebilir
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
CHP ile HDP arasındaki ilişkinin artık saklanmıyor olması, İyi Parti'nin milliyetçi kanadında büyük rahatsızlığa neden oldu.
Koronavirüs İsviçre'de
Avrupa'da hızla yayılmaya devam eden koronavirüsün son adresi, İsviçre oldu.
Koronavirüs nedeniyle 2 bin 760 kişi hayatını kaybetti
Yeni tip koronavirüs sebebiyle dünya genelinde 2 bin 760 kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı da 80 bin 994'e yükseldi.
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Kadir Şeker'in, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özgür Duran'a müdahalesi sonucu ölümüne neden olduğu olay ile ilgili, Duran'ın avukatları açıklama yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
291
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
305
Defne Samyeli, Palandöken'de
Defne Samyeli, Palandöken'de
198
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
291
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
226
Hikmet Köksal öldü
Hikmet Köksal öldü
274
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir