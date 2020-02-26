Varank: Çin'den ara malı tedarikleri ülkemize kayabilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, Vuhan'dan dünyaya yayılan koronavirüse ilişkin, "Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var." dedi.

783 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım teşviğine değinen Varank, "2019 Aralık ve 2020 Ocak’ta 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık." diye konuştu.

Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nın devreye alınacağını açıklayan Bakan Varank, programa başvuruların 2 Mart'ta başlayacağını bildirdi.