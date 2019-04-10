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Vatikan cinsel taciz için yasa çıkardı

Vatikan, son zamanlarda meydana gelen cinsel istismar skandallarının önüne geçmek için yeni bir yasa tasarısı düzenledi. Bu yasayla, vakalardaki zaman aşımı süresi 4 yıldan 20 yıla çıkarıldı.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 14:51..
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Vatikan cinsel taciz için yasa çıkardı

Son yıllarda Vatikan; dünya basınında taciz, tecavüz skandallarıyla haber oluyordu. Kiliselerde yaşanan skandallar, bir bir ortaya çıkınca Papa da Vatikan için cinsel taciz yasası çıkarttığını açıkladı.

Bu yasayla birlikte Katolik Kilisesi’nde, hem cinsel tacizin hem de bu vakaların kilise hiyerarşisi içinde üstlerinin örtülmesinin önlenmesine yönelik ilk kez somut bir adım da atılmış oldu.

VATİKAN BROŞÜR HAZIRLATIYOR

Vatikan ise şimdi konuyla ilgili başka bir plan üstünde çalışıyor. Vatikan'da çalışan iki yetkili Reuters'a konuşarak, Kilise'nin bu yasa tasarısı ile ilgili bir broşür hazırlattığını açıkladı. Alınan bu kararın, Papa tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Vatikan cinsel taciz için yasa çıkardı

PAPA AÇIKLAMAYA HAZIRLANIYOR

Broşürde, cinsel tacize uğrayan kişilerin şikayet yapmadan önce hangi kuralları izlemesi gerektiğini belirten maddeler de yer alacak. Planın başlığının ise 'Ahlaki Sorumluluklar' adını alması bekleniyor.

Mart ayında Vatikan'ın çıkardığı ve Papa'nın duyurduğu yasada; diplomatlar, cinsel istismara maruz kalan kişilerden gelen cinsel istimar vakalarını raporlanmak zorunda olacak, rapolamayanlara ise Vatikan yaptırım uygulayabilecek ve hapis cezasıyla cezalandırabilecek.

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK

Papa Francis ayrıca yasa kapsamında, cinsel istismar mağdurlarının ‘nitelikli personeller’den psikolojik ve tıbbi yardım alabilmeleri için bir danışmanlık hizmeti de yürürlüğe koyduğunu söyledi.

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