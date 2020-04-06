Vatikan, Palmiye Pazarı kutlamalarında boş kaldı

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu oldu.

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 739 oldu

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Türkiye'de işe gitme oranı yüzde 45 oranında azaldı

Koronavirüsün başlamasından bu yana ülkelerdeki hareketliliğinin nasıl değiştiğine ilişkin yayınlanan rapora göre, Türkiye’de işe gitme oranında yüzde 45’lik bir azalma görüldü.