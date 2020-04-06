Vatikan, Palmiye Pazarı kutlamalarında boş kaldı

Vatikan'daki "Palmiye Pazarı" bayramı kutlamaları, koronavirüs salgınının gölgesinde gerçekleştirildi.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, salgın nedeniyle Aziz Petrus Bazilikası'ndaki kutlamayı halk olmadan yaptı.
Paskalya'dan önceki pazar günü yapılan kutlamada Aziz Petrus Meydanı, İtalya'da uygulanan karantina nedeniyle koş kaldı.
AZİZ PETRUS MEYDANI BU KEZ BOŞ
Uydu görüntülerinde, meydanın 13 Nisan 2011'de dolu olduğu görülüyor.
5 Nisan 2020 tarihinde kaydedilen görüntülerde ise meydanın boş hali gözler önüne serildi.