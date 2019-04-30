Vefat eden Dilber Ay'ın hafızalardan silinmeyen videosu

63 yaşındaki Dilber Ay, dün gece kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Tavrıyla insanları güldürmeyi başaran ve sempatik bir isim olarak tanınan Dilber Ay'ın Cüneyt Özdemir ile 'Zorunda mıyım' diyalogu Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasına girdi.

ZORUNDA MIYIM GAFI

5 yıl önce Cüneyt Özdemir'in hazırlayıp sunduğu 5N1K programında Flash TV'de mahkumlar için yapılan bir programla ilgili görüntüler ekrana getirilmişti.

Programın konuğu ise sanatçı Dilber Ay'dı. Cüneyt Özdemir, "En çok istenen 5 parçanın ismini sayar mısınız?" sorusuna Dilber Ay, "Zorunda mıyım" ile başlayan cümle kurunca olanlar olmuştu.

Dilber Ay'ın sözlerini yanlış anlayan Özdemir'i Dilber Ay düzeltmişti. Ay, parçanın isminin "Zorunda mıyım" olduğunu ifade etmişti.

Cüneyt Özdemir'den 'zorunda mıyım' gafı VİDEO



