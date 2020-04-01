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Şair Nigar Hanım ve şiirleri

Zamanının kibar aleminin en seçkin siması olarak bilinen Şair Nigar Hanım’ı ölüm yıl dönümünde saygı ile şiirlerinden seçkilerle anıyoruz...

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Şair Nigar Hanım ve şiirleri

şair nigar hanım

Türk kadın şairler arasında en bol ve en özlü eser veren isimlerden biri olan Nigar Hanım, 101 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Kıymetli romancı Nazan Bekiroğlu'nun da hakkında kitap yazdığı Şair Nigar Hanım'ı saygıyla ve şiirleri ile anıyoruz.

Şair Nigar Hanım ve şiirleri

NİGAR HANIM HAKKINDA

Şair Nigar Hanım, 1848 Macar İhtilali mültecilerinden, Macar asıllı Osman Paşa’nın kızı olarak 1856’da dünyaya geldi. Fransız mektebinde okuduğundan Fransızcayı, çocuk yaşta şiir yazmaya başladığından da Fransız Edebiyatı’nı çok iyi bilmekteydi. Bunun yanında Türkçe, Arapça ve Farsça özel dersleri aldı.

Hatta Nİgar Hanım, döneminin en fazla yabancı dil bilen kadın şairi olarak biliniyordu. Yazdığı günlüklerden ve hakkında yazılanlardan yola çıkarak söylenebilir ki, Fransızca, Rumca ve Almancayı mükemmel derece; İtalyanca, Arapça, Farsça ve Macarcayı da iyi derecede biliyordu.

Özel hayatında pek mutlu olamayışının acısını anlattığı şiirlerinde inceden bir “lirizm” görülür. Her ne kadar düz yazılarının şiirlerine oranla daha çok beğenildiği dile getirilse de, Nigar Hanım, şiirleri ve şairliğiyle anılmayı başarmıştır.

Şair Nigar Hanım ve şiirleri

ŞİİRLERİNDEN SEÇKİLER

 

FENAFİLLAH

Ruh-i nalanıma girdin yine sen
Yine ettin beni vakf-ı şiven
Çırpınıp inleyerek her gece ben
Ölürüm her gece sensizlikten
Yükselir ahlarım, Allah’a…

*

MÜNACAAT

Ey İlâh-ı kâinat, ey masdar-ı sun'-ı kemâl
Varlığındır var olan, yoktur o varlıkta zevâl…

Ey cenâb-ı kibriyâ, bizler gibi âcizlere,
Kibriyâ-yı Zât'ını mümkün müdür etmek hayâl?

Şair Nigar Hanım ve şiirleri

FERYAD

Feryad ki feryadıma imdad edecek yok,
Efsûs ki gamden beni azad edecek yok,
Tesir-i muhabbetle yıkılmış güzel emma
Virane dili bir daha bad edecek yok…

*

MANİ OLUYOR HALİMİ TAKRİRE HİCABIM

Mani oluyor halimi takrire hicabım,
Üzme yetişir, üzme, firakınla harabım.
Mahv oldu sükunum, beni terk eyledi habım,
Üzme yetişir, üzme, firakınla harabım…

Şair Nigar Hanım ve şiirleri

(Nazan Bekiroğlu)

ŞAİR NİGAR HANIM

19. yüzyıl sonlarında, Osmanlının yıldızı en parlayan kadınlarından olan Şair Nigar Hanım, kültür semalarında yerini almıştı.

Nazan Bekiroğlu, “Şair Nigar Hanım” adını verdiği kitabında, onu, edebî salonunda kadın, erkek garplı-şarplı konularını ağırlayan bir asır sonu entelektüeli olarak tanımlıyor. 19. Yüzyılın sadece ünlü bir ismi olmakla kalmayıp, çevresinde geniş bir aydınlar topluluğunu bir araya getiren Nigar Hanım’ın biyografisini ve sanatını işleyişini inceliyor.

Bekiroğlu, geniş bir araştırma ile oluşturduğu, ilk kez 2008'de basılan bu kitapta, Nigar Hanım’ın ailesinin özel arşivinden alınmış fotoğraflara da yer veriyor.

Şair Nigar Hanım ve şiirleri

Şair Nigar Hanım

Nazan Bekiroğlu

Timaş Yay.

S.: 448

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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