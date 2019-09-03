Veliler yapay zeka konusunda oldukça endişeli

Son yıllarda bir hayli gelişen yapay zeka teknolojileri, hemen hemen her alanda kullanılmaya başlandı. Yapay zeka, gelecekte de insanların yaptığı birçok işi yapabilecek. Durum böyle olunca, bu teknolojinin insanların işlerini elinden alacağı sürekli konuşulmaya başlandı.

Gelecekte mevcut mesleklerin yüzde 62’sinin yapay zeka teknolojileriyle dönüşüme uğrayacağı, yüzde 33’ünün yok olacağı ve yalnızca yüzde 5’inin mevcut varlığını koruyacağı öngörülüyor. Veliler ise çocuklarının geleceği konusunda endişeli. Liselerde verilecek yapay zeka dersleriyle, öğrencilerde geleceğin mesleklerine dair farkındalığın artırılması hedefleniyor.





Dünya genelinde, ilkokuldan itibaren eğitimde yapay zeka kullanımı hızla artıyor. Uzmanlar, öğretmenlerin her zaman bir yol gösterici olarak kalacağına ve yerlerinin doldurulamayacağını ifade ederken, eğitim metotlarında yapay zeka ve teknolojinin etkisinin giderek artacağını belirtiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 vizyonunda; derslerin azaltıldığı, tasarı-beceri yeteneklerinin geliştirildiği, veri bazlı okul yönetimine geçildiği, dijital sürecin güçlendirildiği ve bunların da yapay zekayla desteklendiği süreçlere vurgu yapılıyor.

133 MİLYON YENİ İŞ FIRSATI

Yapay zeka ve teknoloji kullanımı 133 milyon yeni iş fırsatı doğuracak.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayınlanan “İşlerin Geleceği” araştırmasına göre, 2022 itibarıyla tüm dünyada toplam 133 milyon yeni iş fırsatı doğarken, 75 milyon pozisyon yok olacak.

Öğrenciler ise gelecekte yapay zekanın karşısında çaresiz duruma düşmemek için bu teknolojinin yarattığı yeni iş fırsatlarına şimdiden odaklanmalı ve kendilerini bu şekilde geliştirmeliler.

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