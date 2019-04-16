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Venezuela altın satarak ayakta duruyor

Uluslararası baskılara rağmen Venezuela'nın, 400 milyon dolar civarında altın satışı yaptığı belirtiliyor.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 09:52..
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Washington'un, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için uygulamaya koyduğu yaptırımlar nedeniyle, ülke halkı zor günler geçiriyor.

EKONOMİYE DARBE

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya her türlü desteği veren ABD, Venezuela ekonomisine büyük bir darbe vurdu.

Venezuela altın satarak ayakta duruyor

PETROLE AMBARGO

Ülkenin petrol şirketi PDVSA ve ABD'deki petrokimya şirketi Citgo'ya uyguladığı yaptırımlarla Venezuela'yı zor durumda bırakan ABD, en son geçen hafta Venezuela'dan Küba'ya petrol verdiği gerekçesiyle 2 şirketi, yaptırım listesine almıştı.

Venezuela altın satarak ayakta duruyor

ALTIN SATIŞLARI AYAKTA TUTUYOR

Ancak bütün bu yaptırımlara rağmen Maduro, ayakta kalmaya devam ediyor. Venezuela'ya nefes aldıran şey ise yaptığı altın satışları oluyor.

Venezuela, ülkenin varlıklarının dondurulmasına yönelik artan uluslararası baskıya rağmen 400 milyon dolar civarına altın satışı yaptı.

Venezuela altın satarak ayakta duruyor

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