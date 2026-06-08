Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez Türkiye'ye geliyor
Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geliyor. Ankara-Karakas hattında Maduro sonrası ilk olacak görüşmede çok boyutlu ilişkiler gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
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Ankara-Karakas hattında görüşme diyaloğu...
Bugün Beştepe kritik bir misafiri ağırlayacak.
MADURO SONRASI YENİ DÖNEM
Geçtiğimiz aylarda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin hukuk tanımayan müdahalesi sonrası ülkeden kaçırıldı.
Bu gelişmenin üzerine Delcy Rodriguez, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili olarak göreve başladı.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez, bugün Türkiye'ye geliyor.
İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK
Görüşmelerde, Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkiler gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
Güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi