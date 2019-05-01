Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Asker kandırıldı

Venezuela'da muhalefetle bağlantılı bir grup asker darbe girişimi başlattı. Devlet Başkanı Maduro'nun görevden alınmasını isteyen grup, sokaklarda terör estirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise çatışmaların çıktığı yere götürülen askerlerin yüzde 80'inin kandırıldığını dile getirerek, "Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak." dedi. Darbe girişimini bastırmak için özel 3 ulusal savcı atandığını duyuran Maduro, olaya karışan herkes ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

VENEZUELA ORDUSU'NA TEŞEKKÜR

Venezuela Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de bir konuşma yapan Maduro, darbe teşebbüsünü bastırması, sadakati ve disiplinli davranışı nedeniyle Venezuela ordusuna teşekkür etti. Dün, La Carlota Hava Üssü'nde çıkan çatışmalara değinen Maduro, "Basında, La Carlota Askeri Hava Üssü'nün alındığına dair haberler çıktı ancak La Carlota Hava Üssü kesinlikle alınamadı. Tıpkı diğer askeri üsler gibi, La Carlota da alarm durumundaydı." diye konuştu.

LOPEZ'İN DESTEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Maduro, eski muhalif Leopoldo Lopez'in darbeyi yönettiğini belirterek, "Sabah saatlerinde sosyal medyada, aşırı sağcı muhalif, faşist ve 18 yıldır bütün darbe girişimlerinde bulunan, ev hapsinden kaçan Leopoldo Lopez'in görüntüleri yayınlandı. Darbe teşebbüsünü özel olarak yönetiyordu ve daha sonra kendi kendini devlet başkanı ilan eden milletvekili Guaido, kaydettiği videoyla bir çağrı yaparak, askeri darbeye olan desteğiyle ortaya çıktı." dedi.

"ATEŞLİ SİLAHLAR KULLANILDI"

Nicolas Maduro, çıkan çatışmalarda muhalefetin ateşli silah kullandığına vurgu yaparak, "Biz onlarda ne tür silahlar olduğunu biliyorduk. 4 uzun menzilli makinalı tüfek, oldukça tehlikeli." ifadesini kullandı. Güvenlik güçlerinin hedef alındığını söyleyen Maduro, "Biz sadece meydana gelecek karışıklığı, çılgınlığı düşündük. Ne arıyorlardı, bir çatışma mı. Orduyu oraya yağmamızı mı istiyorlardı? Ya orada 100-200 kişinin öldüğü bir felaket olsaydı? Bunu düşünmek oldukça önemli." dedi.

"BU TİP DURUMLARDA KİM ELLERİNİ OVUŞTURUYOR?"

Maduro, muhalefetin karışıklık çıkarmak istediğini belirterek, "Soruyorum, bu durumdan yararlı çıkan kim? Venezuela mı, demokrasi mi, barış mı? Bu tip durumlarda kim ellerini ovuşturuyor? Şüphesiz, orada olan kişiler, milletvekilleri ve aşırı sağcı terörist Voluntad Partisinin faktörleri. Onlar oradaydılar, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videoyla halkı anayasal hükümete karşı darbe yapmaya teşvik ediyorlardı. Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak, ülkenin cumhuriyet başsavcısıyla konuştum. Bu iş için özel 3 ulusal savcı atadım ve onlar şu an bu olaya karışan herkesi sorguluyor ve soruşturmayı yürütüyorlar. Anayasa ve toplum huzurunu hedef almaktan yargılanacaklar." şeklinde konuştu.

"ASKERLER KANDIRILDI"

Nicolas Maduro, çatışmalarda ikisi ağır yaralı albay olmak üzere en az 5 askerin yaralandığını açıkladı. Çatışmaların çıktığı yere götürülen askerlerin kandırıldığını söyleyen Maduro, "Çatışmanın olduğu Altamira bölgesine getirilen askerlerin yüzde 80'i kandırılmıştı. Onlara çeşitli operasyonların yapılacağını söylediler ancak Leopoldo Lopez ve Juan Guaido'nun orada olduğunu gördüklerinde kandırıldıklarını anladılar." diye konuştu.