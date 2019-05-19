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Venezuela ordusundan ABD'ye: Küçük gringo, bekliyoruz

Venezuela askerleri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başkanlığındaki bağlılık yürüyüşü sırasında ABD'yi uyardı.

AA | 19.05.2019 - 06:16..
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Venezuela ordusundan ABD'ye: Küçük gringo, bekliyoruz

Maduro, dün Aragua eyaletini ziyaret ederek binlerce asker ve subayla birlikte bağlılık yürüyüşü gerçekleştirdi. Maduro, etrafında askerler ve zırhlı araçlarla birlikte iki kilometre yürüdü.

Venezuela ordusundan ABD'ye: Küçük gringo, bekliyoruz

Venezuela lideri Maduro, daha sonra bazı askerleri başarılarından dolayı ödüllendirdi ve ABD emperyalizmini eleştirdi.

Venezuela ordusundan ABD'ye: Küçük gringo, bekliyoruz

"ELLERİMİZDE SİLAHLARIMIZLA BEKLİYORUZ"

Maduro’nun eleştirisinin ardından askerler, “Sadece savaşanlarındır var olma hakkı. Asla işgal edemezsin benim vatanımı. Dinle küçük gringo, biz hazırız. Bekliyoruz, ellerimizde silahlarımız” ifadelerini kullandı.

Venezuela ordusundan ABD'ye: Küçük gringo, bekliyoruz

Venezuela ordusundan ABD'ye: Küçük gringo, bekliyoruz

Venezuela ordusundan ABD'ye: Küçük gringo, bekliyoruz

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