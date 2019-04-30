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Venezuela’da muhalif lider, Şili Büyükelçiliğine sığındı

Darbe girişiminin yaşandığı Venezuela’da muhalif lider Leopoldo Lopez’in Şili Büyükelçiliğine sığındığı belirtildi.

İHA | 30.04.2019 - 23:58..
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Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido önderliğinde başlatılan askeri darbe girişiminin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya bağlı güçler kontrolü sağlamaya çalışıyor.

Venezuela’da muhalif lider, Şili Büyükelçiliğine sığındı

ŞİLİ'YE SIĞINMA TALEBİ

Şili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Guaido’ya bağlı askerler tarafından bugün ev hapsinden serbest bırakılan Leopoldo Lopez’in başkent Karakas’ta bulunan Şili Büyükelçiliğinden sığınma talebinde bulunduğu belirtildi.

Bakanlık Lopez’in eşi Lilian Tintori de büyükelçiliğe sığındığını açıkladı. Muhalif lider Lopez, 2014’te Maduro rejimine karşı bir dizi protesto sırasında şiddeti teşvik etmekle suçlanmış, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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