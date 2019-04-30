Venezuela’da muhalif lider, Şili Büyükelçiliğine sığındı

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uluslararası hukuka ve barışa verdiği kararlı ve açık destek ile Venezuela'daki demokrasiye gösterdiği saygı için teşekkür ederiz." dedi.

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Maradona'dan Venezuela'ya destek mesajı

Arjantinli Efsane futbolcu Diego Maradona, "Güçlü ol Venezuela, yeni bir darbe girişimini yenmek için daha önce olmadığı kadar beraberiz." mesajını paylaştı.