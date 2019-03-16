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Venezuela'da musluktan petrol aktı

Venezuela'nın Carabobo eyaletinde musluktan su yerine petrol gelince, bölgede oturanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 08:58..
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Bir haftayı aşkın bir süredir Venezuela'da kıtlık yaşandı. Bunların başında ise su sıkıntısı geldi.

SU SIKINTISI ÇÖZÜLDÜ

Su sıkıntısı çeken Venezuelalılar, Guaire Nehri'ne akın edip galonlarla su toplamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Venezuela hükümeti, sorunun çözüldüğünü ve evlere su verilmeye başlandığını açıkladı.

Venezuela'da musluktan petrol aktı

MUSLUKTAN PETROL AKTI

Suyun halka verilmesiyle birlikte ilginç olaylar da yaşandı. Carabobo eyaletinde yaşayan Venezuelalılar, musluğu açtığında petrol akmaya başlayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Venezuela'da musluktan petrol aktı İZLE

Venezuela'da musluktan petrol aktı

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