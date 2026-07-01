Venezuela'daki depremlerde can kaybı artıyor
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e, yaralı sayısının ise 11 bin 267'ye yükseldiğini açıkladı.
Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor...
Venezuela’da resmi tatile denk gelen 24 Haziran’daki peş peşe depremler, Karayip kıyısındaki tatil bölgelerini yerle bir etti.
39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler ülkede adeta şok etkisi yarattı.
ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ AŞTI
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin televizyondan açıklama yaptı.
Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 295'e, yaralı sayısının 11 bin 267'ye yükseldiğini belirtti.
BİRÇOK ÜLKEDEN DESTEK
Yakınları enkaz altında kalan ailelerin umutlu bekleyişi sürerken, dünyanın farklı ülkelerinden gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen enkaz altından sağ çıkarılanların olması, bölgede umutları canlı tutuyor.
TÜRKİYE DE VENEZUELA'NIN YANINDA
Destek için arama kurtarma ekibi yollayan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.
Bölgede Türkiye'den görevlendirilen; 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeğinin görev yaptığı aktarıldı.
YIKIMIN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan depremler sonrası şehirlerde oluşan yıkımın boyutu havadan görüntülendi.
Drone kullanılarak yapılan çekimlerde sokak ve caddelerin tamamen moloza döndüğü görüldü.Venezuela’da depremin vurduğu sahil mahalleleri enkaza döndü