Venezuela’da depremin vurduğu sahil mahalleleri enkaza döndü

Venezuela’da resmi tatile denk gelen 24 Haziran’daki peş peşe depremler, Karayip kıyısındaki tatil bölgelerini yerle bir etti.

Özellikle Venezuelalıların tatillerde sıkça tercih ettiği, kiralık evlerin yoğun bulunduğu Caravellada ve Cariba mahallelerinde binalar çöktü, yollar yarıldı ve çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Enkaz altından gelebilecek seslerin duyulabilmesi için sürücüler araçlarını kapatıp elleriyle iterek ilerlerken, bölgede hayat oldukça zor şartlarda devam ediyor.

BİRÇOK ÜLKE YARDIM ELİ UZATTI

Yakınları enkaz altında kalan ailelerin umutlu bekleyişi sürerken, dünyanın farklı ülkelerinden gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen enkaz altından sağ çıkarılanların olması, bölgede umutları canlı tutuyor.

DEPREMİN ŞİDDETİNDEN, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ

Depreme binanın giriş katında yakalandığını anlatan Venezuelalı Mari, sarsıntının şiddetini “inanılmaz derecede güçlü” olarak tanımladı. Kaçmaya çalışırken düştüğünü belirten Mari, yaşadığı sokaktaki birçok yapının tamamen yıkıldığını söyledi.

Mari, kız kardeşinin çöken binanın altıncı katında mahsur kaldığını belirterek, onun akıbetine dair belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.

İLAÇ VE TEMEL İHTİYAÇLARDA EKSİKLİK

Deprem sonrası gönüllü sağlık hizmeti vermeye başlayan doktor Suheyb Bohandan ise bölgede ilaç ve temel ihtiyaç eksikliğinin ciddi boyutta olduğunu söyledi. Bohandan, yurt dışındaki yakınlarının desteğiyle depremzedelere yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, “Durum çok kırılgan, hala çok şeye ihtiyacımız var” dedi.

Venezuela’da 24 Haziran’da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde en az bin 719 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise halen enkaz altında olduğu bildiriliyor.