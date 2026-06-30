Venezuela'daki depremlerde can kaybı sayısı 1943'e yükseldi

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Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor...

Venezuela’da resmi tatile denk gelen 24 Haziran’daki peş peşe depremler, Karayip kıyısındaki tatil bölgelerini yerle bir etti.

39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler ülkede adeta şok etkisi yarattı.

ÖLÜ SAYISI İKİ BİNE DOĞRU İLERLİYOR

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin televizyondan açıklama yaptı.

Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1943'e, yaralı sayısının 10 bin 571'e yükseldiğini belirtti.

BİRÇOK ÜLKE DESTEĞE GELDİ

Yakınları enkaz altında kalan ailelerin umutlu bekleyişi sürerken, dünyanın farklı ülkelerinden gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen enkaz altından sağ çıkarılanların olması, bölgede umutları canlı tutuyor.

TÜRKİYE DE VENEZUELA'NIN YANINDA

Destek için arama kurtarma ekibi yollayan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Bölgede Türkiye'den görevlendirilen; 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeğinin görev yaptığı aktarıldı.

İLAÇ VE TEMEL İHTİYAÇLARDA EKSİKLİK

Deprem sonrası gönüllü sağlık hizmeti vermeye başlayan doktor Suheyb Bohandan ise bölgede ilaç ve temel ihtiyaç eksikliğinin ciddi boyutta olduğunu söyledi.

Bohandan, yurt dışındaki yakınlarının desteğiyle depremzedelere yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, “Durum çok kırılgan, hala çok şeye ihtiyacımız var” dedi.

YIKIMIN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan depremler sonrası şehirlerde oluşan yıkımın boyutu havadan görüntülendi.

Drone kullanılarak yapılan çekimlerde sokak ve caddelerin tamamen moloza döndüğü görüldü.